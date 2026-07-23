Nagle afirmó que el peronismo está "más unido que nunca" de cara a las elecciones
Resumen para apurados
- Ernesto Nagle, jefe del PJ, anunció en Tucumán la reapertura del Concejo para tratar leyes clave, afirmando que el oficialismo está unido para las elecciones de mayo.
- Tras reunirse con el gobernador Jaldo, Nagle destacó la gestión conjunta con la intendenta Chahla y la continuidad de programas de salud y empleo en los barrios capitalinos.
- El Concejo debatirá el Código de Planeamiento y el estacionamiento medido, mientras el PJ busca consolidar su gestión territorial frente a las críticas de la oposición.
Con el receso invernal llegando a su fin, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán volverá a poner en marcha su actividad legislativa con una agenda marcada por debates de relevancia para la ciudad. Así lo adelantó a LA GACETA el presidente del bloque peronista, Ernesto Nagle, quien también analizó el escenario político local, destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y el Municipio y aseguró que el oficialismo afronta el próximo proceso electoral "unido y fortalecido".
Tras mantener una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo, el concejal explicó que el encuentro sirvió para trasladar las principales demandas de los vecinos y gestionar la continuidad de distintos programas que se desarrollan en los barrios.
Entre ellos mencionó los operativos de los móviles sanitarios, que acercan atención médica de distintas especialidades a sectores vulnerables de la Capital. Según precisó, cada operativo reúne entre 2.000 y 3.000 vecinos, quienes acceden a consultas en pediatría, ginecología, oftalmología y otras especialidades sin necesidad de trasladarse a hospitales o policlínicas.
Nagle también destacó la continuidad de los móviles educativos, una iniciativa que ofrece capacitaciones rápidas en oficios como pastelería, cocina, mecánica de motos, mecánica automotriz y electricidad. "Estos cursos permitieron que muchas personas hoy puedan acceder a un empleo", sostuvo, al remarcar que el gobernador comprometió el acompañamiento para mantener estos programas.
La agenda del Concejo
En cuanto a la actividad legislativa, el edil señaló que la próxima semana volverán a reunirse las comisiones y se retomará el tratamiento de proyectos considerados estratégicos para la ciudad.
Entre ellos mencionó el nuevo Código de Planeamiento Urbano, que continúa en análisis, y el debate sobre el sistema de estacionamiento medido, una iniciativa que permanecía paralizada tras distintas instancias judiciales.
"Estamos trabajando de una manera muy articulada dentro del bloque y también con el municipio, junto a la intendenta Rossana Chahla", afirmó.
Un peronismo enfocado en la gestión
Consultado sobre el escenario político de cara a las elecciones del próximo año, Nagle aseguró que el peronismo atraviesa un momento de unidad bajo la conducción del gobernador Jaldo.
"Estamos muy fuertes, muy unidos y trabajando de forma coordinada. Hoy nuestra prioridad es la gestión y dar respuestas a los vecinos, aunque naturalmente también nos preparamos para el proceso electoral", expresó.
Respecto de una eventual candidatura de la intendenta Rossana Chahla para buscar la reelección, el concejal se mostró confiado en que continuará al frente del municipio. "Tengo la convicción de que va a seguir como intendenta. Ella lo anunciará cuando lo considere oportuno", indicó.
Además, señaló que, de acuerdo con lo conversado con el mandatario provincial, la intención es que los comicios se desarrollen en mayo del próximo año, aunque aclaró que la fecha oficial aún debe ser confirmada.
Respuesta a las críticas opositoras
Nagle también respondió a los cuestionamientos formulados por dirigentes de La Libertad Avanza hacia la gestión provincial y el sistema electoral.
"Hay quienes están en campaña permanente y quienes tenemos responsabilidades institucionales. Nosotros estamos enfocados en gestionar todos los días. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero trabajamos para resolverlas", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que quienes no ocupan cargos públicos "tienen todo el tiempo para criticar", mientras que los funcionarios deben concentrarse en atender las demandas cotidianas de la ciudadanía.
Finalmente, anticipó que la fecha de la próxima sesión será definida por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, y ratificó que los debates sobre planeamiento urbano y estacionamiento medido estarán entre los principales ejes de la actividad legislativa de las próximas semanas.