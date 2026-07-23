Nagle afirmó que el peronismo está "más unido que nunca" de cara a las elecciones

Con el receso invernal llegando a su fin, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán volverá a poner en marcha su actividad legislativa con una agenda marcada por debates de relevancia para la ciudad. Así lo adelantó a LA GACETA el presidente del bloque peronista, Ernesto Nagle, quien también analizó el escenario político local, destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y el Municipio y aseguró que el oficialismo afronta el próximo proceso electoral "unido y fortalecido".