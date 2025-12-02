H&M vuelve a vender en Argentina: precios, productos y en qué Coto conseguirlos

Cómo vuelve H&M a la Argentina

El acuerdo entre H&M y Coto permite que parte del catálogo de la marca se comercialice dentro de los hipermercados, como una estrategia de bajo riesgo y alta visibilidad. Para H&M, es una forma de “testear” el mercado argentino sin asumir los costos de abrir tiendas. Para Coto, es un modo de diversificar la oferta y atraer a consumidores que buscan moda rápida a precios accesibles.