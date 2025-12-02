H&M vuelve a vender en Argentina: precios, productos y en qué Coto conseguirlos

La reconocida cadena sueca H&M vuelve al mercado argentino, aunque no con locales propios: lo hace mediante una alianza con Coto, que ya comenzó a vender sus prendas en góndolas seleccionadas de seis sucursales del conurbano bonaerense. Se trata de un regreso moderado, adaptado al escenario económico y a la cautela de las marcas internacionales que evalúan al país antes de una reinversión más ambiciosa.
Cómo vuelve H&M a la Argentina
El acuerdo entre H&M y Coto permite que parte del catálogo de la marca se comercialice dentro de los hipermercados, como una estrategia de bajo riesgo y alta visibilidad. Para H&M, es una forma de “testear” el mercado argentino sin asumir los costos de abrir tiendas. Para Coto, es un modo de diversificar la oferta y atraer a consumidores que buscan moda rápida a precios accesibles.
El movimiento se da en un contexto donde las compañías globales observan con prudencia el mercado argentino debido a la volatilidad cambiaria, los costos de importación y la inestabilidad normativa. Sin embargo, la apertura económica reciente reavivó la llegada gradual de marcas internacionales.
Qué sucursales de Coto venden ropa de H&M
Por ahora, H&M está disponible únicamente en seis hipermercados de zonas de alto tránsito en la provincia de Buenos Aires:
Morón – Av. Rivadavia 45.000
Laferrere – Camino de Cintura
Avellaneda – Av. Mitre 3450
San Isidro – Av. Libertador 16.500
Quilmes – Av. Calzada 2450
Florida – Ruta 8
La selección de tiendas prioriza espacios amplios dedicados a indumentaria para evitar aglomeraciones y garantizar buena rotación de stock.
Por qué H&M se fue del país y por qué ahora regresa
H&M había desembarcado oficialmente en Argentina en 2019 con una tienda en Unicenter, lo que generó un furor inicial entre los consumidores. Sin embargo, la marca cerró en 2020, golpeada por:
La pandemia
Las restricciones cambiarias
La inflación
Los aranceles aduaneros, que encarecían su mercadería
En 2021 probó un outlet temporal en Luján, pero sin una continuidad real. Hoy, con un escenario más abierto y un consumidor ansioso por precios competitivos, la marca vuelve a probar suerte de forma limitada y estratégica.
Los precios de H&M en Coto: cuánto cuesta vestirse con la marca sueca
Los valores están alineados al dólar oficial más impuestos, pero siguen siendo más accesibles que comprar H&M en el exterior vía courier. Entre lo disponible se encuentran básicos y prendas de temporada:
Remeras unisex (algodón orgánico): desde $9.999
Jeans slim fit (denim stretch): $19.999
Polleras plisadas: $12.999
Camisas oversize con estampados: $14.999
Buzos hoodie (felpa suave): $16.999
Abrigos parka impermeables: $29.999
Pantalones cargo para chicos: $11.999
Zapatillas básicas infantiles: $15.999
La propuesta incluye productos eco-friendly, como parkas con forro reciclado.
Impacto en el sector textil argentino
El regreso de H&M divide opiniones: mientras los consumidores celebran la variedad y el precio, actores del sector textil advierten que la competencia con marcas globales podría afectar a los talleres locales. Desde 2023, ya cerraron 381 talleres, un dato que preocupa a la industria y que reaviva el debate sobre el impacto de la moda importada.
Qué significa este regreso para los consumidores
Para quienes solían comprar H&M en Chile, Uruguay o Europa, este relanzamiento representa una oportunidad de acceder a la marca sin viajar ni pagar envíos internacionales. Con el stock limitado y la posibilidad de ampliarse según la demanda, el retorno en alianza con Coto podría ser el primer paso de un regreso gradual al país.