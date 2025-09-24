Miles de tucumanos participaron de la misa en honor a la Virgen de la Merced: “¡Viva nuestra madre!”

18:47 hs

Miles de fieles participan de la procesión en honor a la Virgen de la Merced

La procesión en honor a la Virgen de la Merced partió minutos antes de las 16.30 desde la plaza Belgrano, tras el saludo inicial de las fuerzas armadas frente al monumento central. Bajo el lema “Con María de la Merced, peregrinos de esperanza”, más de cinco cuadras de fieles recorrieron las calles.

Niños, jóvenes y ancianos marcharon con pañuelos al viento para saludar a la Virgen en el primer misterio. La devoción acompañó la caminata, que avanzó con respeto y entusiasmo por la tradición religiosa.

A las 17.45 se inició el segundo misterio glorioso del rosario, que los peregrinos rezan mientras avanzan. Los fieles unieron sus voces para decir al unísono: “¡Viva nuestra madre de la Merced!, ¡Viva la patrona del pueblo tucumano!”.

Diez minutos después, a las 17.55, la procesión continuó hacia la avenida 24 de Septiembre, donde se rezó el tercer misterio. A las 18.10, los fieles se acercaban a la plaza Independencia y mantivieron el ritmo y la devoción de la caminata.

Teresa Paz, de 83 años, participó emocionada mientras recordaba a su esposo fallecido. “Soy devota de la Virgen. Todos los años hago esto. Es una historia larga: mi esposo cumplía años hoy”, contó con nostalgia.

“Falleció hace 28 años, a los 55 años. Antes no participábamos de la procesión porque estábamos en los festejos de su cumpleaños, pero desde que él no está, no faltamos cada 24 de septiembre. Vamos en familia a la misa de las 11 y después participo de parte de la procesión”, agregó.

Juan Carlos Rosario Medina, de 87 años, llevó una bandera hecha por sus propias manos. Explicó que intentó replicar la bandera que Manuel Belgrano entregó a la Virgen tras otorgarle el título de Generala. “Era una bandera de tamaño irregular, con una cruz rodeada de laureles y algo que parecía un sol, porque no tenemos referencia exacta”. “La terminé a las tres de la tarde, a las apuradas. Es de algodón y la pinté con felpones”, precisó mientras se sumaba a la procesión.

La Virgen llegó a su destino a las 18.20, fue recibida conlos aplausos y saludos de los fieles que la acompañaron durante toda la caminata.

Entre los vendedores ambulantes, Agustín Cruz ofrecía banderas con la imagen de la Virgen y la oración. “Estoy desde las seis de la mañana y me quedo hasta el final de los festejos. La venta va más o menos, vendí 100 aproximadamente. Es poco por como está la situación económica”, se lamentó.