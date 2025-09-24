Miles de tucumanos participaron de la misa en honor a la Virgen de la Merced: “¡Viva nuestra madre!”

El traslado de la Virgen
Tras la misa, cerca de las 19.30, la imagen fue llevada a su santuario para ocupar su lugar en el Camarín. En tanto, en la Basílica, a las 22, se oficiará la misa del Peregrino.
Misa en honor a la Virgen de la Merced
“¡Viva nuestra madre de la Merced!, ¡Viva la madre de los tucumanos, viva la Virgen Generala!”, así se inició la misa en honor a la Virgen de la Merced. A las 18.50, el arzobispo Monseñor Carlos Sánchez dio comienzo a la ceremonia y recordó que este año se celebra el Jubileo de la Esperanza. “Recordemos que este es momento de recibir la indulgencia plenaria para todos los tucumanos”, señaló. La indulgencia plenaria es una gracia que concede la Iglesia Católica por los méritos de Jesucristo, destinada a revocar la pena temporal del pecado ya perdonado y purificar el alma.
Durante la homilía, tras la lectura del Evangelio según San Juan, Monseñor Sánchez expresó: “María de la Merced es peregrina de esperanza. Los decididos que libraron la batalla de Tucumán necesitan poner un freno contra la agresión, la violencia, las adicciones y todos los enemigos que tenemos como pueblo”. Instó a los fieles a actuar según el pedido de la Virgen y destacó que “la misión Mariana ha llegado a las cárceles, a la Municipalidad, a los hospitales. Ella es peregrina y camina llevando su mensaje a todos lados, hasta la gloria del cielo”.
El arzobispo también transmitió un mensaje de compromiso y fe. 'Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos', dijo Jesús. “Él está vivo y nos sostiene en la vida. Escuchemos cada día la palabra de Dios, palabras de misericordia, esperanza y amor, como lo hizo María. Jesús, en el evangelio de hoy, le encomienda a su madre que recorra el camino junto a sus hijos en cada peregrinación, como lo hace hoy. Cumple, de esa forma, el pedido de Jesús. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. María nos pide que seamos también misioneros de esperanza y salgamos a anunciar la alegría del Evangelio en las familias tucumanas. Somos enviados a los que están privados de su libertad, a los que viven en la calle, a los pobres, a los que están en adicciones. Ellos nos necesitan. No podemos volver a casa igual que como llegamos, porque caminamos como peregrinos y volveremos a nuestras casas como misioneros de esperanza”, concluyó.
Miles de fieles participan de la procesión en honor a la Virgen de la Merced
La procesión en honor a la Virgen de la Merced partió minutos antes de las 16.30 desde la plaza Belgrano, tras el saludo inicial de las fuerzas armadas frente al monumento central. Bajo el lema “Con María de la Merced, peregrinos de esperanza”, más de cinco cuadras de fieles recorrieron las calles.
Niños, jóvenes y ancianos marcharon con pañuelos al viento para saludar a la Virgen en el primer misterio. La devoción acompañó la caminata, que avanzó con respeto y entusiasmo por la tradición religiosa.
A las 17.45 se inició el segundo misterio glorioso del rosario, que los peregrinos rezan mientras avanzan. Los fieles unieron sus voces para decir al unísono: “¡Viva nuestra madre de la Merced!, ¡Viva la patrona del pueblo tucumano!”.
Diez minutos después, a las 17.55, la procesión continuó hacia la avenida 24 de Septiembre, donde se rezó el tercer misterio. A las 18.10, los fieles se acercaban a la plaza Independencia y mantivieron el ritmo y la devoción de la caminata.
Teresa Paz, de 83 años, participó emocionada mientras recordaba a su esposo fallecido. “Soy devota de la Virgen. Todos los años hago esto. Es una historia larga: mi esposo cumplía años hoy”, contó con nostalgia.
“Falleció hace 28 años, a los 55 años. Antes no participábamos de la procesión porque estábamos en los festejos de su cumpleaños, pero desde que él no está, no faltamos cada 24 de septiembre. Vamos en familia a la misa de las 11 y después participo de parte de la procesión”, agregó.
Juan Carlos Rosario Medina, de 87 años, llevó una bandera hecha por sus propias manos. Explicó que intentó replicar la bandera que Manuel Belgrano entregó a la Virgen tras otorgarle el título de Generala. “Era una bandera de tamaño irregular, con una cruz rodeada de laureles y algo que parecía un sol, porque no tenemos referencia exacta”. “La terminé a las tres de la tarde, a las apuradas. Es de algodón y la pinté con felpones”, precisó mientras se sumaba a la procesión.
La Virgen llegó a su destino a las 18.20, fue recibida conlos aplausos y saludos de los fieles que la acompañaron durante toda la caminata.
Entre los vendedores ambulantes, Agustín Cruz ofrecía banderas con la imagen de la Virgen y la oración. “Estoy desde las seis de la mañana y me quedo hasta el final de los festejos. La venta va más o menos, vendí 100 aproximadamente. Es poco por como está la situación económica”, se lamentó.
Cientos de fieles se congregaron en Plaza Belgrano
Un vendedor ambulante mantiene viva la tradición gaucha en la fiesta de la Virgen de La Merced
Leonel Díaz, integrante de una agrupación gaucha, asistió junto a su familia a la procesión de la Virgen de la Merced. Junto a su esposa Julia y sus hijos Joaquín y Alison, Díaz participó de la actividad que realiza su agrupación cada año para agradecer y rendir homenaje a la Virgen.
El hombre contó que la agrupación busca mantener vivas las tradiciones gauchas, que se van perdiendo con el tiempo. Llegaron alrededor de las cuatro para que descansaran los animales y emprendió el recorrido en un sulky, herencia de su padre, tirado por Pancho, el caballo que los acompaña desde hace tres años.
El vendedor ambulante de sandías y carbón destacó: "Es un acto de fe y agradecimiento, por mis hijos, el bienestar de todos y por el trabajo".
Acto por el 213° aniversario de la Batalla de Tucumán
Desde las 17, se realiza el Acto Cívico Militar y Religioso, antes de la Solemne Procesión por calles Alberdi y 24 de Septiembre. El gobernador, Osvaldo Jaldo, el vicegobernador, Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla se encuentran presentes.
La Virgen Generala, fe y contención contra las adicciones en las calles de Tucumán
La procesión en honor a la Virgen de la Merced, conocida como la Generala, volvió a convocar multitudes en el centro tucumano. Entre los fieles que se acercaron estuvo el Hogar Virgen de la Merced, del barrio Ejército Argentino, que llevó consigo imágenes y banderas en memoria de sus integrantes
“Venimos desde el hogar, que forma parte de la red de Hogares de Cristo, para festejar a Nuestra Señora de la Merced”, contó Juan Vega, cocinero de la institución. Allí, unas 50 personas encuentran cada día un plato de comida y un espacio de acompañamiento frente a situaciones de calle y adicciones.
El grupo marchó también con una imagen de la Virgen María de Belén que les fue donada hace ocho años. “Nos acompaña siempre, la llevamos en procesión y también cuando hacemos caminatas”, explicó Vega.
La bandera que portaban llevaba una foto de una joven fallecida. “Son chicos que perdimos por distintas situaciones: drogas, peleas o enfermedades. La memoria para nosotros es activa y siempre presente”, expresó el referente, al recordar a Ayelén, una integrante del hogar que fue asesinada.
La Virgen, en la Comunidad de las Hermanas Esclavas
La imagen de la Virgen de la Merced se trasladó desde su templo hacia a la Comunidad de las Hermanas Esclavas, donde llegó cuando faltaban minutos para las 14 en medio de un fuerte operativo de seguridad y mucha fe. Este sitio la recibe cada 24 de septiembre debido a que en ese lugar se libró la Batalla de Tucumán.
"Gracias al ejército argentino"
Durante su discurso el legislador, Hugo Ledesma, uno de los organizadores del evento, agradeció especialmente a las fuerzas del ejército argentino que participaron de la iniciativa. "Cuando hablé con ellos y participé de uno de sus ensayos para agradecerles que aceptaron la invitación, fueron ellos los que me dieron las gracias por el orgullo que sienten de representar a nuestros históricos soldados en esta fecha tan importante", dijo.
Pan, café y mucho celeste y blanco
En la Ciudadela se brindó café y mate cocido para que niños, autoridades y adultos presentes pudieran desayunar antes de iniciar la caminata que recordó con bombos, actores y pantallas a la Batalla de Tucumán. Adempas, hubo cientos de banderines que se repartieron entre los vecinos que acompañaron el desfile que encabezó la banda de música del Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid. En cambio otros, salieron a sus puertas y balcones con la bandera argentina a aplaudir el desplazamiento.
La imagen de la Virgen ya se encuentra en la Comunidad de las Hermanas Esclavas
La imagen de la Virgen comienza a ser trasladada hacia barrio Sur
Acompañada por sus fieles, la imagen de la Virgen de La Merced inició su traslado hacia la Comunidad de las Hermanas Esclavas (Alberdi al 500), en donde aguardará el inicio de la procesión, prevista a partir de las 16.
Al mediodía, la Virgen será trasladada hasta las Esclavas
La imagen de la Virgen de La Merced será trasladada este mediodía hasta la Comunidad de las Hermanas Esclavas (Alberdi al 500), lugar donde se libró la Batalla de Tucumán.
La salida de la Virgen de La Merced
Acompañada y sostenida por sus fieles, la imagen de la Virgen de La Merced dejó la basílica para convertirse en el centro de las celebraciones del 213° aniversario de la Batalla de Tucumán.
El cierre en la Casa Belgraniana
Al final de la caminata el himno nacional resonó fuerte en la Casa Belgraniana entre aplausos y miradas emocionadas, aparecieron en escena Bernabé Aráoz y Belgrano, representados en una actuación que logró transportar al público a aquel septiembre de 1812 en el que la victoria cambió para siempre el destino del país.
Todos quisieron una foto de la caminata belgraniana
A medida que la columna avanzaba, vecinos y curiosos se fueron sumando a las celebraciones y acompañando el recorrido de la caminata belgraniana.
Con las banderas en las manos
En las calles familias enteras salían de sus casas con banderas en mano, grababan con sus teléfonos y se sumaban al desfile con entusiasmo. Esa mezcla de tradición y alegría popular evocó una postal que no es nueva: hace casi 100 años, según recuerda el diario El Orden de 1938, en este mismo barrio se realizaban desfiles con el Ejército, bombas de trueno al amanecer y un pueblo que celebraba con orgullo el 24 de septiembre.
Caminata belgraniana por Ciudadela
Esta mañana, el barrio Ciudadela volvió a ser escenario de memoria y orgullo patrio. A las 9 en punto comenzó la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, un recorrido de 900 metros que reunió a vecinos, agrupaciones y escuelas, acompañados por la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército y la comunidad educativa de la Escuela Ciudadela.
Presidieron el acto el señor vicegobernador, Miguel Acevedo, la intendente, Rossana Chahla, el legislador Hugo Ledesma y el director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid, José María Santillán, y más funcionarios.
Los festejos comenzaron a medianoche
Las celebraciones por otro aniversario del 24 de Septiembre comenzaron durante la madrugada de hoy, cuando la imagen de la Virgen de La Merced salió a medianoche a saludar a los fieles, que la esperaban frente al templo. También asistieron, como es tradicional, integrantes de distintas agrupaciones gauchas, que desfilaron frente a ella, en la esquina de las calles 24 de Septiembre y Virgen de La Merced.