La poderosa oración para pedir protección a la Virgen de la Merced en su día

Oración de Consagración a la Virgen de la Merced

Oh Señora mía, oh Madre mía de la Merced; yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día: mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser; ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y servidor tuyo.