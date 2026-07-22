Copa del Mundo

"Claro que duele mucho": el tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio tras la derrota ante España

El volante expresó su dolor por la final perdida y destacó el esfuerzo del grupo durante el Mundial.

DESCARGO. El tucumano Exequiel Palacios se expresó a través de sus redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
DESCARGO. El tucumano Exequiel Palacios se expresó a través de sus redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Exequiel Palacios rompió el silencio en redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 para expresar su dolor y valorar al grupo.
  • El volante adaptó su juego en la cancha según las necesidades del DT y agradeció el apoyo de su familia y la hinchada argentina durante el desarrollo de toda la competencia.
  • Palacios prometió seguir intentándolo con la Selección, mientras crecen las versiones sobre su posible regreso a River Plate tras su paso por el Bayer Leverkusen.
Resumen generado con IA

Exequiel Palacios rompió el silencio después de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El famaillense utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por el resultado y, al mismo tiempo, valorar el recorrido realizado por el equipo durante el torneo.

“No fue el final que soñábamos. Y claro que duele mucho”, escribió el futbolista de 27 años. Sin embargo, rápidamente puso el foco en el grupo y en el esfuerzo realizado durante la competencia. “Me quedo con este grupo hermoso que se construyó, que dejó el alma en cada partido, en cada momento”, agregó.

Palacios también dedicó un mensaje especial a su familia, a la que señaló como una pieza fundamental en su carrera. “Gracias a mi familia, que siempre estuvo a mi lado en cada paso. Son el sostén de todo esto”, expresó el actual jugador del Bayer Leverkusen.

El volante también agradeció el acompañamiento de los hinchas argentinos durante toda la Copa del Mundo. “Gracias a toda la gente que nos acompañó durante todo el Mundial. Gracias al pueblo argentino por creer, por apoyarnos en todas partes del mundo”, manifestó.

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Durante el torneo, Palacios volvió a mostrar su predisposición para adaptarse a las necesidades del equipo. En el partido frente a Jordania disputó los 90 minutos como lateral derecho, una posición ajena a su función habitual en el medio campo, pero que asumió sin reparos ante las necesidades del cuerpo técnico.

Mientras intenta dejar atrás la frustración por la final perdida, su futuro también empieza a ser motivo de versiones. En las últimas horas crecieron los rumores sobre un posible regreso a River, el club en el que se formó antes de continuar su carrera en Europa.

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Palacios cerró su publicación con una promesa hacia adelante. “No tengan dudas de que lo vamos a seguir intentando, porque somos Argentina”, sostuvo. Una frase que resumió el dolor por la caída, pero también la convicción de volver a buscar otra oportunidad.

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