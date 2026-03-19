Con la mira puesta en 2027, Macri relanza el PRO junto a gobernadores, dirigentes y militancia

El ex presidente Mauricio Macri encabezará este jueves un acto en Parque Norte que marcará el relanzamiento del PRO, en una jornada que reunirá a gobernadores, legisladores y referentes partidarios de todo el país, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
El evento contará con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También participarán legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales.
La actividad comenzó a las 10 con las acreditaciones de dirigentes, periodistas y militantes. Luego seguirá el acto formal con una bienvenida a cargo de Jorge Macri, seguida por tres paneles temáticos de media hora cada uno. El cierre está previsto para las 13 y estará a cargo del propio Mauricio Macri.
“La idea es que sea algo dinámico, descontracturado y también una oportunidad para volver a encontrarnos todos los equipos del PRO de todo el país”, señaló a TN un referente bonaerense. Tras el acto, se realizará un almuerzo general.
La estructura del encuentro estará organizada en tres paneles, en alusión a las letras que conforman el nombre del partido. El primero será el “P”, centrado en los principios, con la participación de la Fundación Pensar, liderada por María Eugenia Vidal, quien cerrará ese bloque con una exposición sobre la identidad y los valores del espacio.
En ese panel también disertarán especialistas de la fundación sobre geopolítica e infraestructura, mientras que el diputado nacional Martín Yeza abordará el uso de la inteligencia artificial.
El segundo panel, identificado con la “R”, estará enfocado en la realidad. Allí expondrán el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo; su par en el Senado, Martín Goerling; y los gobernadores Torres, Frigerio y Jorge Macri. El objetivo será analizar la situación actual del país y de las provincias desde la experiencia de gestión.
El tercer segmento, el “O”, estará dedicado a la oportunidad política para el PRO. Participarán la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional Fernando De Andreis; y Mauricio Macri, quienes abordarán la reconstrucción del espacio y su proyección a futuro.
La organización del acto está a cargo de Fernando De Andreis, en su debut como secretario general del partido y uno de los dirigentes más cercanos al ex presidente. Desde el entorno partidario anticipan una fuerte movilización de la militancia.
Aunque se trata de un evento institucional, la intención es darle un marcado tono político. Dirigentes del PRO señalaron que Macri buscará transmitir un mensaje de impulso y cohesión interna, con énfasis en la necesidad de consolidar candidatos propios en los principales distritos del país, así como en la carrera presidencial.
“No habrá grandes definiciones, sino más bien una arenga”, indicaron fuentes partidarias. Parte de esa estrategia responde al escenario en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca posicionarse de cara a 2027 y la relación entre ambos espacios muestra tensiones.
En otras provincias, en cambio, la convivencia entre el PRO y los libertarios es más fluida, incluso con coincidencias con el gobierno nacional. Un caso es la provincia de Buenos Aires, donde Cristian Ritondo no impulsa con la misma fuerza la idea de competir con candidatos propios.
Aun así, desde ese distrito se espera la llegada de unos 600 militantes al acto, aunque el jefe del bloque en Diputados mantendría un perfil bajo frente a los pedidos de definiciones sobre nombres.
Con este relanzamiento, el PRO busca recuperar protagonismo político y construir una nueva épica partidaria. A diferencia de otras convocatorias más formales del pasado, la apuesta es lograr un impacto mayor y reposicionar al espacio en el escenario nacional.