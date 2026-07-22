Qué dijo Andy Kusnetzoff tras las explosivas acusaciones de Ronnie Arias

Resumen para apurados
- Andy Kusnetzoff respondió con tono conciliador a las duras acusaciones de maltrato e irregularidades laborales hechas por Ronnie Arias sobre el programa Perros de la calle.
- La polémica surgió tras las duras críticas de Arias en Bondi Live, donde denunció censura, impagos y un mal ambiente. Kusnetzoff afirmó estimarlo y lamentó que se sintiera así.
- El conductor buscó desactivar el conflicto mediático al negarse a polemizar y dejó abierta la posibilidad de reunirse en privado con su excompañero para saldar las diferencias.
Andy Kusnetzoff se refirió por primera vez a las fuertes declaraciones que Ronnie Arias hizo sobre su experiencia en Perros de la calle (Urbana Play). Lejos de alimentar la controversia, el conductor eligió un tono conciliador y destacó el afecto que siente por su ex compañero.
La polémica comenzó días atrás, cuando Arias visitó Bondi Live y realizó durísimas críticas sobre el clima de trabajo en el ciclo radial y sobre el vínculo que mantenía con Kusnetzoff.
Consultado por PrimiciasYa (América), Andy evitó responder con cuestionamientos y dejó en claro que no tiene intenciones de confrontar. “A Ronnie lo quiero mucho. Vino a PH y me encantó la onda que había, le dije: 'Vení a trabajar'”, expresó.
En la misma línea, insistió: “No voy a polemizar porque lo quiero, la verdad".
Luego explicó su postura sobre las declaraciones del periodista: “Son muchos los que pasan por Perros de la calle y, bueno, se ve que él no se sintió así, pero yo lo quiero mucho a Ronnie. No te puedo hablar mal de Ronnie porque me parece un divino y estaba muy contento de que estuviera en el programa. Lamento cómo se sintió, pero la verdad es que no te puedo hablar mal de Ronnie”.
Incluso dejó abierta la posibilidad de un encuentro para conversar personalmente: “Si me tomo un café, dos minutos, nos pondremos al día".
Al recordar el paso de Arias por el programa, Kusnetzoff aseguró que siempre intentó integrarlo al equipo. "Yo traté de que esté en la foto, traté de que esté contento, como todos los que están ahí. La verdad es que me da pena tener que hacer esta nota sobre Ronnie porque, te digo, lo quiero. Para mí es bárbaro, estaba contento de que estuviera en el programa”.
Finalmente, concluyó: “Evidentemente no estuvo cómodo, pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir".
Las fuertes acusaciones de Ronnie Arias
Las declaraciones de Andy llegaron luego de la entrevista que Ronnie Arias concedió a Bondi Live, donde habló sin filtros sobre su experiencia en Perros de la calle.
Consultado por Ángel de Brito, el periodista aseguró que no tuvo un buen paso por el programa y apuntó directamente contra el conductor. "Él elige a quién darle. Primero era Evelyn y, cuando se cansó de ella, me tocó a mí".
Además, recordó un episodio que, según su relato, lo marcó durante su estadía en el ciclo: "Él me dijo 'vos no hablés porque no sos periodista'".
Arias también lanzó otra dura acusación: "Me acariciaban al aire y me put... afuera. Creo que Andy tiene problemas, cuando brillas un poco más, ya se pone nervioso".
En otro tramo de la entrevista, afirmó: "No cobré los últimos cuatro meses, renuncié con un mes de anticipación y me hicieron seguir haciendo los chivos".