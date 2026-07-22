Qué dijo Andy Kusnetzoff tras las explosivas acusaciones de Ronnie Arias

Luego explicó su postura sobre las declaraciones del periodista: “Son muchos los que pasan por Perros de la calle y, bueno, se ve que él no se sintió así, pero yo lo quiero mucho a Ronnie. No te puedo hablar mal de Ronnie porque me parece un divino y estaba muy contento de que estuviera en el programa. Lamento cómo se sintió, pero la verdad es que no te puedo hablar mal de Ronnie”.