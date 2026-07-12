Duro golpe en Salta: Tucumán Central cayó ante Juventud Antoniana y cerró la primera fase sin sumar fuera de casa

En el complemento, el elenco tucumno reaccionó y llegó al empate rápidamente. A los 17 minutos, Valentín Montenegro convirtió el 1 a 1 y le devolvió la ilusión al conjunto de Villa Alem. No obstante, en el local, los ingresos de Martín Esparza y Tomás Assennato generaron más alternativas en ataque. Esa mayor presencia ofensiva dio sus frutos a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Facundo Fernández marcó el 2 a 1 para los salteños. Ya en tiempo de descuento, Pedro Muné sentenció la historia con el tercer gol.