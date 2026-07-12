Duro golpe en Salta: Tucumán Central cayó ante Juventud Antoniana y cerró la primera fase sin sumar fuera de casa
El "Rojo" de Villa Alem perdió 3 a 1 en el Honorato Pistoia y terminó la etapa inicial del torneo sin poder cosechar un solo punto como visitante. Con el gol de Valentín Montenegro no alcanzó y el equipo de Walter Arrieta ya mira de reojo el inicio de la Reválida.
Resumen para apurados
- Tucumán Central perdió 3-1 ante Juventud Antoniana en Salta por la fecha 17 del Federal A, cerrando una primera fase fallida sin sumar puntos de visitante.
- Afectado por bajas debido a la crisis económica, el equipo de Arrieta viajó el mismo día del partido y, pese a empatar con gol de Montenegro, terminó superado en el final.
- Tras recibir a Sarmiento de La Banda, el equipo jugará la Reválida desde agosto, donde estará obligado a mejorar su rendimiento fuera de casa para evitar el descenso.
Tucumán Central cerró la primera fase del Federal A sin poder sumar puntos en condición de visitante. Por la fecha 17 —penúltima de la Zona 2—, los dirigidos por Walter Arrieta perdieron en Salta frente a Juventud Antoniana por 3 a 1.
En su primera temporada en la categoría, el principal objetivo del “Rojo” de Villa Alem es mantener la categoría. La campaña estuvo marcada por distintos obstáculos, especialmente en las últimas semanas, con varias bajas dentro del plantel debido a problemas económicos. Algunos jugadores dejaron la institución y otros no pudieron viajar a Salta por diferentes motivos, lo que obligó al cuerpo técnico a afrontar el compromiso con un equipo reducido.
El encuentro extendió la pésima racha del equipo fuera de casa: no pudo conseguir puntos como visitante durante toda la primera fase, una situación que deberá revertir cuando comience la Reválida, donde cada partido tendrá un valor decisivo pensando en la lucha por no descender.
El conjunto salteño fue protagonista durante la primera etapa. Desde el inicio tomó la iniciativa, manejó la pelota y generó las ocasiones más claras. La presencia de John Palacios por la banda fue una de las principales vías de ataque del local, que sin embargo recién encontró la ventaja a los 45 minutos, cuando Matías Vicedo marcó el 1 a 0 después de una gran jugada individual de Pablo Alvarenga.
En el complemento, el elenco tucumno reaccionó y llegó al empate rápidamente. A los 17 minutos, Valentín Montenegro convirtió el 1 a 1 y le devolvió la ilusión al conjunto de Villa Alem. No obstante, en el local, los ingresos de Martín Esparza y Tomás Assennato generaron más alternativas en ataque. Esa mayor presencia ofensiva dio sus frutos a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Facundo Fernández marcó el 2 a 1 para los salteños. Ya en tiempo de descuento, Pedro Muné sentenció la historia con el tercer gol.
“Hicimos un buen partido. Fue un encuentro duro, sabíamos que iba a ser complicado por el rival y por jugar en esta cancha. Además, tuvimos el desgaste de haber viajado el mismo día del partido, pero creo que el equipo respondió y mostró un buen fútbol”, expresó Arrieta. “Tenemos que seguir trabajando y pensar en lo que viene; ver cómo nos rearmamos para la próxima etapa”.
Tucumán Central recibirá recién el 26 de julio a Sarmiento de La Banda con el objetivo de sumar de a tres y llegar a las 19 unidades. Después de ese compromiso, desde el 2 de agosto, comenzará la disputa de la Reválida.