Buscaba a su perra perdida e intentaron estafarla con imágenes hechas con inteligencia artificial

La desesperación por encontrar a una mascota desaparecida puede convertirse en el escenario perfecto para las estafas. Eso fue lo que le ocurrió a Pamela, quien busca desde hace días a Sol, su perra perdida en Villa Fiorito, y en ese contexto sufrió dos intentos de engaño: uno mediante una imagen creada con inteligencia artificial y otro a través de una videollamada falsa de WhatsApp.