Buscaba a su perra perdida e intentaron estafarla con imágenes hechas con inteligencia artificial

Resumen para apurados
- Pamela sufrió dos intentos de estafa en Villa Fiorito mientras buscaba a su perra Sol, cuando delincuentes usaron IA y llamadas falsas para pedirle dinero.
- Tras publicar la búsqueda en redes, un estafador usó una foto creada con IA para pedir dinero de nafta y otro intentó capturar su WhatsApp con una llamada.
- El hecho alerta sobre el uso de inteligencia artificial en fraudes dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad emocional y la importancia de no realizar pagos.
La desesperación por encontrar a una mascota desaparecida puede convertirse en el escenario perfecto para las estafas. Eso fue lo que le ocurrió a Pamela, quien busca desde hace días a Sol, su perra perdida en Villa Fiorito, y en ese contexto sufrió dos intentos de engaño: uno mediante una imagen creada con inteligencia artificial y otro a través de una videollamada falsa de WhatsApp.
Tras la desaparición de Sol, la mujer comenzó a difundir su búsqueda en redes sociales y distintos grupos. Esa exposición fue aprovechada por personas que intentaron obtener dinero y acceder a información personal.
El primer contacto ocurrió tres días después de la desaparición de la perra, cerca de las 23. Un desconocido le escribió y le envió la fotografía de un animal muy parecido a Sol, preguntándole si se trataba de su mascota. Más tarde descubriría que la imagen había sido generada con inteligencia artificial para simular que el animal había sido encontrado.
"Me escribe una persona mandándome una foto preguntándome si era mi perra y me pregunta de dónde era y cuándo se me había perdido. En la desesperación, sin darme cuenta, contesté rápido y me sacaron de dónde era", relató Pamela en diálogo con C5N.
El supuesto rescatista le aseguró que su hermano había encontrado a Sol mientras trabajaba en la zona y que la había llevado a una vivienda ubicada lejos del domicilio de Pamela. Ante la posibilidad de recuperar a su mascota, la mujer creyó en un primer momento que la historia podía ser cierta.
"Es muy parecida a mi perra. Mirando fríamente, te das cuenta de que no", explicó al recordar el instante en que comenzó a sospechar del engaño.
Cuando pidió una segunda fotografía para confirmar que efectivamente era Sol, el hombre evitó enviarla. En cambio, le dijo que podía llevarle la perra ese mismo día o dentro de cinco días, porque debía organizar el viaje. Poco después llegó el verdadero objetivo del contacto: le pidió dinero para cargar combustible.
"Me dice que había que poner para la nafta. Ahí le dije que no y me empecé a dar cuenta de que se trataba de una estafa", contó Pamela, quien además sostuvo que esa misma persona habría intentado aplicar una maniobra similar con otros usuarios.
"Cuando me doy cuenta de que me quería sacar plata, lo insulto. Él me empieza a insultar y a decirme que no sé cuidar a los animales", agregó.
Una videollamada falsa por WhatsApp
Días después, Pamela volvió a ser contactada. Esta vez recibió una llamada de WhatsApp de una persona que aseguró que su hija había encontrado a Sol y le propuso hacer una videollamada para mostrarle a la perra y confirmar que era ella.
Sin embargo, al iniciar la comunicación, la pantalla permaneció completamente negra. Del otro lado insistían en que el animal estaba allí y le preguntaban si podía verlo, pero Pamela no observaba absolutamente nada.
"Me dicen: 'Acá está, ¿la ves?'. Le digo que no se veía nada y me dice que espere, que le tiraba un error. Ahí le corto y le pido que me mande una foto y no me contestó más", recordó.
Más tarde supo que ese tipo de maniobras puede utilizarse para intentar obtener códigos de seguridad y apropiarse de cuentas de WhatsApp.
"Yo no lo podía creer. Después desconfiás de todos. Hubo gente que me escribió de buena fe", expresó.