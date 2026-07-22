El Salón Nacional regresará al Museo Timoteo Navarro con una convocatoria abierta para artistas

Resumen para apurados
- El Ente Cultural de Tucumán abrió la convocatoria del 53° Salón Nacional en el Museo Timoteo Navarro hasta el 8 de septiembre para premiar obras e incorporar patrimonio.
- Podrán postularse artistas mayores de 18 años con obras de técnica libre realizadas en los últimos tres años mediante un formulario virtual y una carpeta en Google Drive.
- Se seleccionarán 15 propuestas y se entregarán $12 millones. Cuatro obras premiadas pasarán a formar parte definitiva del patrimonio del Museo Timoteo Navarro desde octubre.
Quince obras formarán parte de una muestra nacional en Tucumán y varias de ellas pasarán a integrar el patrimonio público de la provincia. La convocatoria ya está abierta y repartirá $12 millones entre premios adquisición y estímulos para los artistas seleccionados.
Se trata del 53° Salón Nacional de Tucumán - Artes Visuales 2026, organizado por el Ente Cultural, la Dirección de Artes Visuales y el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro.
Podrán postularse artistas mayores de 18 años, de manera individual o colectiva. También se aceptarán personas extranjeras con una residencia legal en Argentina de al menos dos años. Cada artista o colectivo podrá presentar una sola propuesta.
Qué obras pueden presentarse
La temática es libre y no existen restricciones de técnica, disciplina o soporte. Se aceptarán obras realizadas durante los últimos tres años y vinculadas con cualquier práctica visual contemporánea.
También podrán presentarse instalaciones, performances, producciones digitales, audiovisuales y propuestas interactivas. Cuando se hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial, el artista deberá informarlo en la ficha técnica y explicar su grado de intervención y los procedimientos empleados.
Las obras bidimensionales no podrán superar los dos metros de alto ni de ancho. Las tridimensionales tendrán un límite de 2,5 metros por lado y 100 kilos. Los videos podrán durar hasta 30 minutos.
No serán admitidas obras premiadas en otros concursos, piezas anónimas, trabajos con materiales inestables o propuestas que puedan representar riesgos para las personas o el ambiente.
Cuáles son los premios
Habrá tres Grandes Premios Adquisición de $2.500.000 cada uno, sin orden de mérito. También se entregará un Premio Adquisición Joven Artista de Tucumán de $1.200.000 y 11 Premios Fomento de $300.000.
Las cuatro obras que reciban premios adquisición pasarán a integrar la colección del Museo Timoteo Navarro. Los autores conservarán sus derechos morales e intelectuales.
Cómo inscribirse
La postulación tiene dos pasos obligatorios. Primero, cada participante deberá crear una carpeta pública de Google Drive con su nombre y apellido. Allí tendrá que incluir la declaración jurada, la ficha técnica, entre una y 10 imágenes de la obra y, cuando corresponda, croquis, planos, renders o instrucciones de montaje.
Después deberá completar el formulario online, disponible en la página del Ente (enteculturaltucuman.gob.ar) y pegar el enlace de esa carpeta. Si falta algún requisito, la postulación quedará fuera de la instancia de selección.
El jurado elegirá las 15 obras de la exposición. Los resultados se informarán el 16 de septiembre y las piezas seleccionadas deberán llegar al museo entre el 21 y el 25 de septiembre. El envío, retiro y seguro correrán por cuenta de cada artista.
La inauguración y premiación serán el 1 de octubre, a las 20, en la sede histórica del Museo Timoteo Navarro, ubicada en 9 de Julio 44 y la muestra continuará hasta el 1 de diciembre.