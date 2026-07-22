El Salón Nacional regresará al Museo Timoteo Navarro con una convocatoria abierta para artistas

Cómo inscribirse

La postulación tiene dos pasos obligatorios. Primero, cada participante deberá crear una carpeta pública de Google Drive con su nombre y apellido. Allí tendrá que incluir la declaración jurada, la ficha técnica, entre una y 10 imágenes de la obra y, cuando corresponda, croquis, planos, renders o instrucciones de montaje.