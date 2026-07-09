Orgullo tucumano en Las Leonas: Victoria Sauze fue convocada al Mundial y va por otra página dorada

Del regreso a Tucumán Rugby a un buen presente en San Lorenzo

Su presente la encuentra en San Lorenzo, club al que se sumó en marzo para disputar el torneo metropolitano y preparar el Mundial desde Buenos Aires, luego de un 2025 movido: arrancó el año consagrándose campeona de la primera Hockey India League con Odisha Warriors, pasó por España y cerró la temporada de la manera más emotiva posible, vistiendo otra vez la camiseta de Tucumán Rugby, su club de origen, en el tramo final del Anual de la Asociación Tucumana. Aquel regreso a Marcos Paz, después de más de una década, ratificó un vínculo que nunca se cortó: en el "verdinegro" empezó a jugar a los 12 años y desde allí saltó, a los 21, a River, donde la dirigió Sergio "Cachito" Vigil antes de consolidarse en el seleccionado.