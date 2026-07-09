Orgullo tucumano en Las Leonas: Victoria Sauze fue convocada al Mundial y va por otra página dorada

Resumen para apurados
- Este jueves, el DT Fernando Ferrara convocó a la tucumana Victoria Sauze a Las Leonas para disputar el Mundial de hockey en Países Bajos y Bélgica, buscando el título.
- Sauze, doble medallista olímpica y actual jugadora de San Lorenzo, jugará su segundo Mundial en un plantel renovado, donde su experiencia de más de 150 partidos será clave.
- Como referente provincial e histórica, liderará a Las Leonas en el Grupo B frente a EE.UU., Alemania y Escocia, con el objetivo firme de conseguir la tercera estrella.
El nombre que buscaban los tucumanos apareció en la nómina. Victoria Sauze, la volante formada en las canchas de Tucumán Rugby, fue confirmada este jueves entre las 20 jugadoras que representarán a Las Leonas en el Mundial de hockey sobre césped, que se disputará del 15 al 30 de agosto en dos sedes compartidas: el estadio Wagener de Ámsterdam, en Países Bajos, y el Belfius Hockey Arena, en Bélgica. El cuerpo técnico que lidera Fernando Ferrara oficializó la lista con la que el seleccionado argentino irá en busca de su tercera estrella mundialista, después del subcampeonato conseguido en la última FIH Pro League.
Para Sauze será su segundo Mundial, tras el que jugó en 2022, cuando Argentina se quedó con el segundo puesto en España y Países Bajos. La tucumana llega a la cita como una de las voces de mayor jerarquía de un plantel marcado por la renovación: la mitad de las convocadas afrontará por primera vez esta competencia, con debutantes como Milagros Alastra, Mercedes Artola, Sofía Cairó y la experimentada arquera Cristina "China" Cosentino, entre otras. En ese contexto, la experiencia de la volante, que superó los 150 partidos con la camiseta argentina, aparece como un activo central del proyecto de Ferrara, junto a nombres consagrados como Agustina Gorzelany, María José Granatto y Julieta Jankunas.
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Del regreso a Tucumán Rugby a un buen presente en San Lorenzo
Su presente la encuentra en San Lorenzo, club al que se sumó en marzo para disputar el torneo metropolitano y preparar el Mundial desde Buenos Aires, luego de un 2025 movido: arrancó el año consagrándose campeona de la primera Hockey India League con Odisha Warriors, pasó por España y cerró la temporada de la manera más emotiva posible, vistiendo otra vez la camiseta de Tucumán Rugby, su club de origen, en el tramo final del Anual de la Asociación Tucumana. Aquel regreso a Marcos Paz, después de más de una década, ratificó un vínculo que nunca se cortó: en el "verdinegro" empezó a jugar a los 12 años y desde allí saltó, a los 21, a River, donde la dirigió Sergio "Cachito" Vigil antes de consolidarse en el seleccionado.
Referente absoluta del deporte provincial, Sauze escribió páginas que ninguna otra tucumana había firmado. La medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la convirtió en la primera deportista de la provincia en subirse a un podio olímpico, y el bronce en París 2024 la transformó en la primera tucumana con dos preseas.
Su palmarés incluye, además, el oro en los Juegos Panamericanos de 2019 y 2023, el título de la Hockey Pro League 2022 y el subcampeonato mundial de ese mismo año. "Amo mucho a Tucumán, para mí es mi casa, y poder representarla es hermoso", supo definir la volante, que cada vez que vuelve a la provincia se convierte en espejo de las nuevas generaciones que llenan las canchas de hockey tucumanas.
El camino en el Grupo B para Las Leonas
Las Leonas integrarán el Grupo B y debutarán el sábado 15 de agosto a las 12.30 frente a Estados Unidos. La segunda presentación será el lunes 17 a las 12 ante Alemania, y el cierre de la zona llegará el miércoles 19, desde las 6 de la mañana de Argentina, contra Escocia, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Antes del viaje a Europa, el plantel encara la recta final de la preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde también aguardarán cuatro reservas ante cualquier imprevisto: Ana Luz Dodorico, Sol Lombardo, Victoria Falasco y Lourdes Pisthon. Argentina, subcampeona de la última Pro League, viaja como una de las candidatas, y con una tucumana en el corazón del equipo.