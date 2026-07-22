El furioso descargo de Maia Reficco ante el aluvión de ataques contra la Argentina: "Hay que leer cada falacia"

Aunque Malaspina aclaró que no hay evidencia de una "operación coordinada" contra la Argentina, sí reconoció que factores culturales y geopolíticos avivaron el fuego. Desde el rol internacional del gobierno hasta el choque entre la valoración interna de la Selección y la mirada de medios extranjeros —como The New York Times o The New Yorker, que tildaron al plantel de "petulante"—, la imagen argentina quedó expuesta a un debate global desmedido. Sin embargo, para tranquilidad de Maia y de los hinchas de la Selección, el analista recordó que no se trata de un odio unánime, sino de la propia lógica de la red: "Las plataformas nos muestran a quienes más nos odian porque eso genera viralidad, pero el apoyo en otras partes del mundo sigue intacto".