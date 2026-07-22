Mundial 2026

El furioso descargo de Maia Reficco ante el aluvión de ataques contra la Argentina: "Hay que leer cada falacia"

La influencer y novia de Franco Colapinto confesó que estaba a punto de eliminar sus redes sociales tras los comentarios en contra de la Selección Argentina y el país.

Maia Reficco estalló en redes sociales.
Maia Reficco estalló en redes sociales. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Maia Reficco expresó su enojo en redes sociales tras la final del Mundial 2026 ante las críticas masivas que calificaban a la Selección argentina de racista y violenta.
  • El rechazo creció tras caer ante España en la final. Especialistas señalan que los algoritmos de redes y traducciones automáticas potenciaron la indignación internacional.
  • El fenómeno muestra cómo las redes amplifican la controversia para ganar viralidad, aunque analistas sostienen que el apoyo global hacia el país se mantiene intacto.
Resumen generado con IA

Maia Reficco fue testigo de la supuesta campaña “antiargentina” que resuena con fuerza en las redes sociales. Luego de la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026, una oleada de críticas que ya se venía gestando a lo largo del certamen cobró espesor en los últimos días y los internautas se hicieron eco de numerosas denuncias a una Selección “racista”, “violenta” y “mala perdedora”. A raíz de encontrarse con tales comentarios, la novia de Franco Colapinto se descargó y explicó la frustración que sentía al cruzarse con usuarios que se manifestaban contra el país.  

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A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante publicó una foto con la frase: "Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel... falacias y faltas de respeto que hay que leer". Lejos de bajar la intensidad, poco después subió un video hablándole directamente a sus seguidores para admitir que la situación la sobrepasaba por completo. "Estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida. No chicos, la verdad. Ay Dios", confesó con desazón, rematando con una imagen luciendo la camiseta argentina junto a su hermano y jurando amor eterno a la albiceleste.  

Algoritmos y polémica en el ecosistema digital

El estallido de Reficco es el reflejo de un clima caldeado que escaló tras la final del Mundial, con un aluvión de adjetivos como "sucios", "tramposos" y "deshonra al fútbol" dirigidos al equipo nacional. Según explicó el consultor en Asuntos Públicos Digitales, Lucas Malaspina, al medio Infobae el impacto desmedido de estos ataques tiene que ver con la traducción automática de plataformas como TikTok, X e Instagram, sumado a un algoritmo que premia la indignación. "El sistema de incentivos de las redes sociales hace que los creadores de contenido produzcan material que rinde más si genera enojo o polémica", detalló el especialista.

La denuncia de Maia Reficco tras los posteos en redes. La denuncia de Maia Reficco tras los posteos en redes. Imagen: captura Instagram

Aunque Malaspina aclaró que no hay evidencia de una "operación coordinada" contra la Argentina, sí reconoció que factores culturales y geopolíticos avivaron el fuego. Desde el rol internacional del gobierno hasta el choque entre la valoración interna de la Selección y la mirada de medios extranjeros —como The New York Times o The New Yorker, que tildaron al plantel de "petulante"—, la imagen argentina quedó expuesta a un debate global desmedido. Sin embargo, para tranquilidad de Maia y de los hinchas de la Selección, el analista recordó que no se trata de un odio unánime, sino de la propia lógica de la red: "Las plataformas nos muestran a quienes más nos odian porque eso genera viralidad, pero el apoyo en otras partes del mundo sigue intacto".

Lali Espósito también defendió a la Argentina

Otros famosos argentinos también defendieron su bandera, como el caso de Lali Espósito quien sentó postura contra las críticas internacionales. Asumiendo una postura confrontativa, la cantante no se quedó callada. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la artista recurrió a las emblemáticas palabras de Moria Casán para fijar su posición:

“Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, recitó la cantante, eligiendo esta frase como consigna para expresar su apoyo incondicional.

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