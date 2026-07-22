Inteligencia artificial y Fórmula 1: por qué los pilotos sienten que pierden el control

George Russell llegó a dudar de sí mismo. Durante el Gran Premio de Bélgica, el británico no encontraba una explicación para la diferencia de velocidad que lo separaba de Kimi Antonelli, su compañero en Mercedes. En las rectas perdía tiempo, el auto no respondía como esperaba y cada vuelta parecía alimentar la misma sospecha: quizás el problema era él. Después, los ingenieros encontraron otra respuesta. Un inconveniente en el sistema que administra la energía eléctrica le hacía perder al menos dos décimas.