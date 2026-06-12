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Mensajes a escondidas, coqueteos y una diferencia de 25 años: la confesión que alimentó los rumores de romance

Viviana Canosa habló de Gastón Edul y alimentó los rumores de romance: “Me gustan las cosas que me dice”

Mensajes a escondidas, coqueteos y una diferencia de 25 años: la confesión que alimentó los rumores de romance
Mensajes a escondidas, coqueteos y una diferencia de 25 años: la confesión que alimentó los rumores de romance
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La conductora Viviana Canosa alimentó los rumores de un romance con el periodista Gastón Edul tras elogiarlo públicamente en Argentina durante la cobertura del Mundial 2026.
  • La complicidad creció tras constantes intercambios al aire y en redes. Canosa, de 55 años, admitió su simpatía por el cronista, de 30, desestimando la diferencia de edad.
  • Sin confirmación oficial, la expectativa de los seguidores se centra en el regreso del periodista al país tras el Mundial para definir el futuro de este vínculo mediático.
Resumen generado con IA

En medio de la cobertura del Mundial 2026, una inesperada versión vinculada a dos figuras de los medios comenzó a generar repercusión. Los protagonistas son Viviana Canosa y Gastón Edul, quienes quedaron en el centro de los rumores luego de una serie de intercambios al aire y en redes sociales que despertaron todo tipo de especulaciones.

La conductora y el periodista deportivo comparten espacios de comunicación relacionados con la actualidad de la Selección Argentina y, según trascendió, la buena relación profesional habría derivado en un vínculo cada vez más cercano.

El comentario de Viviana Canosa que disparó las versiones

Las versiones tomaron fuerza cuando la periodista fue consultada sobre la relación que mantiene con Edul, quien actualmente se encuentra cubriendo el Mundial desde Norteamérica.

Lejos de esquivar el tema, Canosa respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Todavía no me hotea, necesito verlo, tenerlo cerca, pero reconozco que me gusta su estilo y las cosas que me dice”.

La declaración generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron sus palabras como una señal de interés hacia el reconocido cronista deportivo.

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Una diferencia de edad que no pasó desapercibida

Otro de los aspectos que más comentarios generó fue la diferencia de edad entre ambos. Viviana Canosa tiene 55 años y es una de las figuras más conocidas de la televisión argentina, mientras que Gastón Edul, de 30 años, se consolidó como uno de los periodistas deportivos con mayor proyección de los últimos tiempos.

Sin embargo, quienes siguen el supuesto acercamiento consideran que la edad no sería un impedimento para que la relación avance más allá de una amistad.

Redes sociales, mensajes y una creciente complicidad

Según trascendió, los intercambios entre ambos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes durante las salidas al aire vinculadas al Mundial. A eso se sumó el seguimiento mutuo en redes sociales, un detalle que muchos interpretaron como una muestra de interés.

Mientras Edul continúa con su trabajo periodístico desde el exterior, Canosa sigue con sus compromisos laborales en Argentina. Aun así, los comentarios y bromas entre ambos continúan alimentando las especulaciones.

¿Qué pasará cuando termine el Mundial?

Por el momento ninguno de los dos confirmó una relación sentimental. Sin embargo, la frase de Canosa y la evidente buena sintonía que muestran en cada aparición pública mantienen vivo el interés de los seguidores.

Con el Mundial todavía en marcha, el supuesto vínculo entre la conductora y el periodista se transformó en uno de los rumores más comentados del espectáculo argentino. Habrá que esperar el regreso de Edul al país para saber si la historia queda en una amistad mediática o si realmente existe algo más entre ellos.

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