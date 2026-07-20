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La burla de España a Leandro Paredes tras la final del Mundial: el cartel que se volvió viral

Durante los festejos en Madrid, Lamine Yamal y Fabián Ruiz exhibieron un llamativo mensaje dirigido al mediocampista argentino, en referencia al cruce que protagonizó con Gavi tras la definición del Mundial 2026.

La burla de España a Leandro Paredes tras la final del Mundial: el cartel que se volvió viral
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Lamine Yamal y Fabián Ruiz se burlaron de Leandro Paredes con un cartel en Madrid tras la final del Mundial 2026, por el cruce del argentino con Gavi.
  • El cartel hacía alusión al violento cruce físico entre Paredes y Gavi tras la final que España ganó 1-0, incidente que provocó la expulsión del mediocampista argentino.
  • La burla se volvió viral en redes sociales, consolidando una nueva rivalidad futbolística entre España y Argentina que promete continuar en futuros torneos internacionales.
Resumen generado con IA

Los festejos de la selección de España por la conquista del Mundial 2026 dejaron una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. En plena caravana por las calles de Madrid, Lamine Yamal y Fabián Ruiz protagonizaron una burla dirigida a Leandro Paredes, uno de los futbolistas argentinos que terminó expulsado tras la final disputada en el MetLife Stadium.

Mientras celebraban junto al resto del plantel ante más de un millón de personas, ambos jugadores levantaron un cartel de cartón con una inscripción que hizo estallar las risas de sus compañeros: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi".

Además de mostrar el mensaje a las cámaras, Lamine Yamal lanzó una frase con tono desafiante.

"Nos vemos, nos vemos", dijo entre risas, en una clara referencia al mediocampista argentino.

El cartel hacía alusión al fuerte enfrentamiento que protagonizaron Paredes y Gavi una vez finalizado el encuentro que España ganó 1-0 gracias al gol de Ferran Torres.

Según mostraron las imágenes de la transmisión oficial, el conflicto comenzó cuando Eric García celebraba efusivamente en el centro del campo. En ese momento apareció Paredes, quien lo tomó del cuello, desatando una serie de empujones entre futbolistas de ambos equipos.

Gavi intervino inmediatamente y trató de enfrentar al volante argentino. La respuesta de Paredes fue sujetarlo de la camiseta y derribarlo sobre el césped, generando una gresca generalizada que obligó a Lionel Scaloni y Walter Samuel a ingresar para separar a los protagonistas.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić tomó nota de los incidentes y, pese a que el partido ya había terminado, decidió expulsar al futbolista argentino por su participación en los altercados.

La referencia a la "Velada del Año VII" no fue casual. Se trata del popular evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos, en el que celebridades e influencers se enfrentan sobre un ring. Con ese guiño, los campeones del mundo ironizaron con que la rivalidad entre Paredes y Gavi merecía resolverse en una pelea de boxeo.

La imagen del cartel se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la celebración española y volvió a alimentar una rivalidad que nació en la final del Mundial y que, al menos en las redes sociales, promete continuar.

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