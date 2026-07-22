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Murió Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong": se conocieron los desesperantes audios del 911 tras el accidente

La muerte de Kaylee Hottle conmocionó a los fanáticos de "Godzilla vs. Kong". Tras el accidente fatal, se conocieron las comunicaciones del 911 que revelan los momentos más críticos del operativo de rescate.

Murió Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, en un accidente automovilístico
Murió Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en un accidente automovilístico
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Kaylee Hottle, de 18 años, murió el martes en Maryland, EE. UU., en un accidente de tránsito provocado por el exceso de velocidad del automóvil en el que viajaba.
  • El vehículo chocó contra una alcantarilla. Audios del 911 revelaron que los rescatistas pidieron con urgencia un intérprete de lengua de señas, ya que la joven era sorda.
  • La muerte de Hottle conmociona a la industria cinematográfica y apaga una carrera prometedora que visibilizó a la comunidad sorda en grandes producciones de Hollywood.
Resumen generado con IA

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en las películas "Godzilla vs. Kong" y "Godzilla x Kong: el nuevo imperio", murió a los 18 años como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Maryland, Estados Unidos.

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En las últimas horas, además, se difundieron los audios de la central de emergencias 911, que revelan los dramáticos minutos posteriores al choque y los esfuerzos de los equipos de rescate por asistir a la joven, quien era sorda de nacimiento.

Qué se sabe del accidente en el que murió Kaylee Hottle

Según informaron las autoridades del condado de Frederick, el accidente ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el automóvil en el que viajaba la actriz se salió de una carretera de dos carriles y terminó impactando contra una alcantarilla.

El vehículo era conducido por un joven de 19 años. De acuerdo con la investigación preliminar, el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que contribuyeron al siniestro.

Hottle fue trasladada de urgencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El conductor sufrió heridas que, en principio, no ponen en riesgo su vida, mientras que el otro ocupante del vehículo rechazó recibir atención médica.

La muerte de la actriz fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, a través de un video publicado en Facebook en el que utilizó lengua de señas para comunicar la noticia.

Los audios del 911 revelaron los dramáticos momentos posteriores al choque

Tras conocerse la muerte de la actriz, los portales Page Six y TMZ difundieron el audio de las comunicaciones mantenidas entre la central del 911 y los primeros agentes que llegaron al lugar del accidente.

En la grabación se escucha a los oficiales solicitar con urgencia un intérprete de lengua de señas, ya que sabían que Kaylee Hottle tenía hipoacusia y buscaban la manera de comunicarse con ella en medio de la emergencia.

"Si alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos, ¿podría empezar así, por favor? Porque necesitamos un intérprete de lengua de señas", se escucha decir a uno de los efectivos durante el operativo.

Los intercambios también reflejan que la joven se encontraba inconsciente dentro del automóvil y que los rescatistas solicitaron asistencia médica inmediata para los ocupantes del vehículo.

Además, uno de los oficiales informó que las personas que acompañaban a Hottle no contaban con información de contacto de su familia, lo que dificultó las primeras gestiones para localizar a sus seres queridos.

Quién era Kaylee Hottle

Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 en el estado de Georgia, en una familia en la que tanto su padre como su madre también tienen hipoacusia.

Su carrera artística comenzó en 2017, cuando participó en un anuncio de la aplicación Convo, dedicada a facilitar la traducción mediante lengua de señas.

El gran salto llegó cuando fue elegida para interpretar a Jia, una niña huérfana que desarrolla un vínculo especial con King Kong a través de la lengua de señas, en "Godzilla vs. Kong" (2021). Gracias a ese papel compartió elenco con figuras como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Eiza González.

En 2024 volvió a interpretar al personaje en "Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio", actuación que le valió una nominación a los Saturn Awards como Mejor Actriz Joven en una Película.

Además de su participación en la exitosa franquicia cinematográfica, Hottle también actuó en un episodio de la serie "Magnum P.I.", consolidando una carrera que, pese a su corta edad, comenzaba a ganar reconocimiento dentro de la industria audiovisual.

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