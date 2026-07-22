Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Resumen para apurados
- La Selección argentina de básquet mantuvo el octavo puesto del ranking FIBA tras vencer a Uruguay y Panamá como visitante en la tercera ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027.
- Bajo el mando de Prigioni, Argentina sumó victorias por 91-76 y 96-71, alcanzando 783,1 puntos. EE.UU. lidera la tabla, en la cual Brasil retornó al Top 10 tras casi una década.
- El resultado consolida al equipo en la élite mundial y fortalece el camino hacia el Mundial 2027, impulsando el desarrollo del básquet argentino en sus distintas categorías.
La Selección de Básquet ratificó su lugar entre las principales potencias del planeta. Luego de la tercera ventana de los Clasificatorios para el Mundial 2027, el equipo dirigido por Pablo Prigioni mantuvo el octavo puesto del ranking FIBA, consolidándose una vez más dentro del Top 10 del básquet internacional.
El conjunto nacional suma 783,1 puntos y sostuvo su posición gracias a una actuación perfecta como visitante en la última doble fecha de las Eliminatorias.
Argentina ganó sus dos partidos y sigue firme
En la reciente ventana clasificatoria, la "Albiceleste" consiguió dos triunfos contundentes que le permitieron conservar su lugar entre las mejores selecciones del mundo.
Primero derrotó a Uruguay por 91-76 y luego superó con autoridad a Panamá por 96-71, resultados que fortalecieron su camino hacia la clasificación al Mundial de 2027.
Con Prigioni al mando, Argentina continúa mostrando regularidad y mantiene intacto su objetivo de disputar una nueva Copa del Mundo.
Cómo quedó el ranking FIBA
Estados Unidos continúa liderando el ranking mundial, mientras que Alemania se mantiene en el segundo puesto.
La pelea por el tercer lugar está más ajustada que nunca. Serbia, Francia y Canadá aparecen separados por apenas un punto y medio, en una de las disputas más cerradas de la clasificación.
España, por su parte, recuperó el sexto lugar al superar a Australia, beneficiada por el coeficiente regional correspondiente a las Eliminatorias europeas.
Brasil volvió al Top 10
La gran novedad de la actualización fue el ascenso de Brasil al noveno puesto del ranking FIBA.
El seleccionado brasileño regresó al Top 10 por primera vez en casi una década tras completar una campaña perfecta de seis victorias en igual cantidad de presentaciones durante los Clasificatorios. Ese crecimiento provocó la salida de Lituania de los diez primeros lugares.
Además, Letonia escaló hasta el 12° puesto y Sudán del Sur alcanzó la 24ª ubicación luego de asegurar su clasificación a la segunda ronda de las Eliminatorias africanas.
El presente del básquet argentino
Mientras la Selección mantiene su lugar entre la élite mundial, también aparecen otros temas importantes en la actualidad del básquet nacional.
Facundo Campazzo es protagonista de rumores que lo vinculan con Panathinaikos, aunque por el momento continúa perteneciendo al Real Madrid. Además, junto con Gabriel Deck y la Confederación Argentina de Básquet impulsa una cátedra sobre deporte y derechos humanos en conjunto con una universidad española.
En paralelo, la Selección femenina ya conoce a sus rivales para el Sudamericano 2026 que se disputará en Zárate, mientras que los clubes de la Liga Nacional avanzan con el armado de sus planteles para la temporada 2026/27.