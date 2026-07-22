DeportesBásquet

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

El equipo dirigido por Pablo Prigioni conservó el octavo puesto del ranking mundial luego de vencer a Uruguay y Panamá en los Clasificatorios rumbo al Mundial 2027. Brasil volvió al Top 10.

Selección argentina de básquet
Selección argentina de básquet
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina de básquet mantuvo el octavo puesto del ranking FIBA tras vencer a Uruguay y Panamá como visitante en la tercera ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027.
  • Bajo el mando de Prigioni, Argentina sumó victorias por 91-76 y 96-71, alcanzando 783,1 puntos. EE.UU. lidera la tabla, en la cual Brasil retornó al Top 10 tras casi una década.
  • El resultado consolida al equipo en la élite mundial y fortalece el camino hacia el Mundial 2027, impulsando el desarrollo del básquet argentino en sus distintas categorías.
Resumen generado con IA

La Selección de Básquet ratificó su lugar entre las principales potencias del planeta. Luego de la tercera ventana de los Clasificatorios para el Mundial 2027, el equipo dirigido por Pablo Prigioni mantuvo el octavo puesto del ranking FIBA, consolidándose una vez más dentro del Top 10 del básquet internacional.

El conjunto nacional suma 783,1 puntos y sostuvo su posición gracias a una actuación perfecta como visitante en la última doble fecha de las Eliminatorias.

Argentina ganó sus dos partidos y sigue firme

En la reciente ventana clasificatoria, la "Albiceleste" consiguió dos triunfos contundentes que le permitieron conservar su lugar entre las mejores selecciones del mundo.

Primero derrotó a Uruguay por 91-76 y luego superó con autoridad a Panamá por 96-71, resultados que fortalecieron su camino hacia la clasificación al Mundial de 2027.

Con Prigioni al mando, Argentina continúa mostrando regularidad y mantiene intacto su objetivo de disputar una nueva Copa del Mundo.

Cómo quedó el ranking FIBA

Estados Unidos continúa liderando el ranking mundial, mientras que Alemania se mantiene en el segundo puesto.

La pelea por el tercer lugar está más ajustada que nunca. Serbia, Francia y Canadá aparecen separados por apenas un punto y medio, en una de las disputas más cerradas de la clasificación.

España, por su parte, recuperó el sexto lugar al superar a Australia, beneficiada por el coeficiente regional correspondiente a las Eliminatorias europeas.

Brasil volvió al Top 10

La gran novedad de la actualización fue el ascenso de Brasil al noveno puesto del ranking FIBA.

El seleccionado brasileño regresó al Top 10 por primera vez en casi una década tras completar una campaña perfecta de seis victorias en igual cantidad de presentaciones durante los Clasificatorios. Ese crecimiento provocó la salida de Lituania de los diez primeros lugares.

Además, Letonia escaló hasta el 12° puesto y Sudán del Sur alcanzó la 24ª ubicación luego de asegurar su clasificación a la segunda ronda de las Eliminatorias africanas.

El presente del básquet argentino

Mientras la Selección mantiene su lugar entre la élite mundial, también aparecen otros temas importantes en la actualidad del básquet nacional.

Facundo Campazzo es protagonista de rumores que lo vinculan con Panathinaikos, aunque por el momento continúa perteneciendo al Real Madrid. Además, junto con Gabriel Deck y la Confederación Argentina de Básquet impulsa una cátedra sobre deporte y derechos humanos en conjunto con una universidad española.

En paralelo, la Selección femenina ya conoce a sus rivales para el Sudamericano 2026 que se disputará en Zárate, mientras que los clubes de la Liga Nacional avanzan con el armado de sus planteles para la temporada 2026/27.

Temas EspañaEuropaPablo PrigioniAfricaSelección Argentina de BásquetbolEstados UnidosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?
3

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego
4

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país
5

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
2

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
3

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
4

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Más Noticias
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Torneo Clausura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la primera fecha

Torneo Clausura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la primera fecha

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Comentarios