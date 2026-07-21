Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

Resumen para apurados
- El delantero Lamine Yamal descansa tras ganar el Mundial 2026 en una lujosa mansión de 11 millones de euros que adquirió en Esplugues de Llobregat, Barcelona.
- La propiedad de 3.800 m², antes de Shakira y Piqué, tiene piscina, gimnasio y canchas. El jugador creció en Rocafonda y se formó en la histórica academia de La Masía.
- Esta mudanza refleja el ascenso de Yamal como estrella global del fútbol y garantiza la privacidad y seguridad necesarias para afrontar su consolidación profesional.
Mientras disfruta del título conseguido con España en el Mundial 2026, Lamine Yamal también atraviesa un gran momento fuera de las canchas. El delantero del Barcelona vive en una lujosa mansión ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, a pocos kilómetros del centro de Barcelona.
Según publicaron medios españoles, la propiedad fue adquirida por unos 11 millones de euros y perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué. Diseñada por la arquitecta Mireia Admetller, la residencia posee unos 3.800 metros cuadrados distribuidos en varias plantas y ofrece todas las comodidades imaginables.
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De La Masía a una residencia de lujo
Entre los principales espacios de la vivienda se destacan una piscina exterior con cascada, otra climatizada, gimnasio privado, cancha de fútbol, cancha de pádel, sala de cine, estudio de grabación, bodega y un amplio garaje. Además, el entorno garantiza privacidad y seguridad para una de las mayores figuras del fútbol europeo.
Antes de convertirse en una estrella mundial, Yamal creció en el barrio de Rocafonda, en Mataró. Más tarde se trasladó a La Masía, la histórica residencia formativa del Barcelona, donde terminó de consolidar su desarrollo futbolístico antes de dar el salto al primer equipo y convertirse en campeón del mundo.