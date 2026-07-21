Copa del Mundo

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

El delantero español compró una exclusiva propiedad en las afueras de Barcelona. La casa cuenta con piscina, gimnasio, cancha de fútbol, sala de cine y estudio de grabación.

LUJO. Lamine Yamal descansa en una exclusiva mansión ubicada en las afueras de Barcelona, equipada con gimnasio, piscinas, canchas deportivas y sala de cine.
LUJO. Lamine Yamal descansa en una exclusiva mansión ubicada en las afueras de Barcelona, equipada con gimnasio, piscinas, canchas deportivas y sala de cine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero Lamine Yamal descansa tras ganar el Mundial 2026 en una lujosa mansión de 11 millones de euros que adquirió en Esplugues de Llobregat, Barcelona.
  • La propiedad de 3.800 m², antes de Shakira y Piqué, tiene piscina, gimnasio y canchas. El jugador creció en Rocafonda y se formó en la histórica academia de La Masía.
  • Esta mudanza refleja el ascenso de Yamal como estrella global del fútbol y garantiza la privacidad y seguridad necesarias para afrontar su consolidación profesional.
Resumen generado con IA

Mientras disfruta del título conseguido con España en el Mundial 2026, Lamine Yamal también atraviesa un gran momento fuera de las canchas. El delantero del Barcelona vive en una lujosa mansión ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, a pocos kilómetros del centro de Barcelona.

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

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Según publicaron medios españoles, la propiedad fue adquirida por unos 11 millones de euros y perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué. Diseñada por la arquitecta Mireia Admetller, la residencia posee unos 3.800 metros cuadrados distribuidos en varias plantas y ofrece todas las comodidades imaginables.

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De La Masía a una residencia de lujo

Entre los principales espacios de la vivienda se destacan una piscina exterior con cascada, otra climatizada, gimnasio privado, cancha de fútbol, cancha de pádel, sala de cine, estudio de grabación, bodega y un amplio garaje. Además, el entorno garantiza privacidad y seguridad para una de las mayores figuras del fútbol europeo.

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

Antes de convertirse en una estrella mundial, Yamal creció en el barrio de Rocafonda, en Mataró. Más tarde se trasladó a La Masía, la histórica residencia formativa del Barcelona, donde terminó de consolidar su desarrollo futbolístico antes de dar el salto al primer equipo y convertirse en campeón del mundo.

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial
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