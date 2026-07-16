Qué hacía Bam Bam Morais de Gran Hermano junto a Antonela Roccuzzo durante la semifinal de Argentina

El vínculo entre Esteban "Bam Bam" Morais y la familia Messi

La respuesta llegó a través de la periodista Karina Iavícoli durante el programa LAM, donde reveló el motivo por el que ambos compartieron el palco durante la semifinal del Mundial. Según contó, se comunicó con Esteban Morais, quien le explicó que mantiene una relación de amistad con el entorno de Messi.