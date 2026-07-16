Mundial 2026

Qué hacía Bam Bam Morais de Gran Hermano junto a Antonela Roccuzzo durante la semifinal de Argentina

La imagen de Bam Bam Morais junto a Antonela Roccuzzo durante el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra llamó la atención de los hinchas. Luego se conoció cuál es el vínculo que une al ganador de Gran Hermano 2007 con Lionel Messi y su familia.

El motivo por el que Bam Bam Morais apareció junto a Antonela Roccuzzo en la semifinal
El motivo por el que Bam Bam Morais apareció junto a Antonela Roccuzzo en la semifinal
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Esteban Morais fue visto junto a Antonela Roccuzzo en el Mercedes-Benz Stadium durante la semifinal del Mundial 2026 por ser amigo del entorno rosarino de Lionel Messi.
  • La imagen del ganador de Gran Hermano 2007 en el palco se viralizó tras el triunfo ante Inglaterra. El mediático aclaró que comparte amistades en común con el capitán argentino.
  • Con la clasificación de Argentina a la final ante España, se prevé que Morais vuelva a acompañar a la familia Messi en el MetLife Stadium de Nueva York para el partido decisivo.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que despertó la curiosidad de muchos hinchas. Mientras los jugadores celebraban la victoria por 2-1 frente a Inglaterra, las cámaras enfocaron uno de los palcos del Mercedes-Benz Stadium, donde Antonela Roccuzzo apareció festejando junto a Esteban "Bam Bam" Morais, ganador de Gran Hermano 2007.

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La escena rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó una pregunta entre los fanáticos: ¿qué relación une al exintegrante del reality con la familia de Lionel Messi?

El vínculo entre Esteban "Bam Bam" Morais y la familia Messi

La respuesta llegó a través de la periodista Karina Iavícoli durante el programa LAM, donde reveló el motivo por el que ambos compartieron el palco durante la semifinal del Mundial. Según contó, se comunicó con Esteban Morais, quien le explicó que mantiene una relación de amistad con el entorno de Messi.

La inesperada imagen de Antonela Roccuzzo junto a un ex Gran Hermano que sorprendió a todos La inesperada imagen de Antonela Roccuzzo junto a un ex Gran Hermano que sorprendió a todos

"Estoy acá. Tenemos amigos de Rosario en común con Leo. Una locura todo. ¡Vamos Argentina!", fue el mensaje que el mediático le envió a la periodista. De esta manera, quedó confirmado que el ganador de Gran Hermano 2007 forma parte del círculo cercano de amistades de la familia Messi.

Una imagen que llamó la atención en la semifinal

La transmisión oficial mostró a Antonela Roccuzzo celebrando la clasificación de la Selección Argentina junto a Esteban Morais, una postal que no pasó inadvertida entre los espectadores.

La presencia del exconcursante del reality en el palco sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales, donde comenzaron las especulaciones sobre el motivo de su cercanía con la esposa del capitán argentino. Tras conocerse el vínculo de amistad con el entorno de Lionel Messi, la incógnita quedó despejada.

Con Argentina ya instalada en la final del Mundial 2026 frente a España, todo indica que Morais volvería a acompañar a la familia del capitán en el MetLife Stadium de Nueva York para alentar a la Albiceleste en busca de un nuevo título mundial.

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