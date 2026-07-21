Guiño del Gobierno nacional a las cajas de los sindicatos

El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de los aspectos más sensibles de la reforma laboral y flexibilizó el esquema de financiamiento de los sindicatos. A través del decreto 612/2026, firmado el último viernes por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se eliminó el tope del 2% que limitaba las contribuciones patronales extraordinarias de las empresas a los gremios. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, representa un guiño político a la CGT al devolverle a los sindicatos el margen para discutir con las cámaras empresas aportes de mayor magnitud en el marco de los convenios colectivos de trabajo.