Política

Guiño del Gobierno nacional a las cajas de los sindicatos

Se reducirán los montos de las cuotas solidarias.

CAMBIO. La medida representa una señal de Casa Rosada a la CGT.
CAMBIO. La medida representa una señal de Casa Rosada a la CGT.
Hace 3 Hs

El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de los aspectos más sensibles de la reforma laboral y flexibilizó el esquema de financiamiento de los sindicatos. A través del decreto 612/2026, firmado el último viernes por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se eliminó el tope del 2% que limitaba las contribuciones patronales extraordinarias de las empresas a los gremios. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, representa un guiño político a la CGT al devolverle a los sindicatos el margen para discutir con las cámaras empresas aportes de mayor magnitud en el marco de los convenios colectivos de trabajo.

El cambio central de la normativa suprime el límite anterior para los aportes extraordinarios y modifica también la base de cálculo que había sido restringida en la reglamentación original de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. A partir de ahora, dicha base deberá contemplar tanto el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador como las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual que tengan origen convencional. De esta manera, el Poder Ejecutivo incrementa la base salarial sobre la cual se aplican los porcentajes, revirtiendo una fórmula anterior que reduce potencialmente el volumen económico de los recursos pactados entre empresarios y dirigentes gremiales.

La CGT vuelve a las calles: cuáles son los reclamos

La CGT vuelve a las calles: cuáles son los reclamos

En contrapartida, el decreto establece exclusiones impositivas taxativas sobre aquellos conceptos que no reúnen las características de habitualidad y mensualidad. Quedan fuera de la base de cálculo de los premios, bonos, la participación en las ganancias, las horas extras, el sueldo anual complementario (aguinaldo), el plus vacacional y cualquier otra asignación que no se abone de forma normal.

Modificación

Para garantizar la transparencia y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de los convenios, el decreto obliga a las asociaciones sindicales a administrar y documentar estos recursos extraordinarios de manera separada del resto de sus bienes y fondos. Esta modificación impacta directamente en las denominadas cajas sindicales y resulta decisiva para el sostenimiento del sistema de salud gremial. Un caso testigo es el gremio de Camioneros, que atraviesa una fuerte crisis financiera y recibe del sector empresarial una contribución para su obra social que asciende a $5.000 millones mensuales, producto de un pago de $25.000 por trabajador pactado por convenio que ahora quedó exceptuado del límite del 2%.

Temas Confederación General del TrabajoDiego SantilliJavier MileiSandra Pettovello
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial
1

Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial

Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera
2

Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera

Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje
3

Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje

Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida
4

Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño
5

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Nuestra Selección
2

Nuestra Selección

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
3

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU
4

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Del cierre a las reformas en el Banco Central
5

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Más Noticias
Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Comentarios