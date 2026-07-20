DeportesFútbol

Italia quiere a Pep Guardiola: la millonaria apuesta para reconstruir a la "Azzurra"

La Federación Italiana ya le presentó una oferta al entrenador catalán para que asuma al frente del seleccionado con el objetivo de liderar el proyecto rumbo a la Eurocopa 2028.

Los dirigentes italianos se habrían reunido con Pep Guardiola para designarlo como el encargado para el Mundial 2030.
Los dirigentes italianos se habrían reunido con Pep Guardiola para designarlo como el encargado para el Mundial 2030.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Federación Italiana de Fútbol ofreció a Pep Guardiola ser el nuevo DT de la selección para liderar su reconstrucción tras ausentarse de los últimos dos Mundiales.
  • El plan apunta a la Eurocopa 2028. Aunque Guardiola es la prioridad por su pasado en el fútbol italiano, la federación baraja opciones como Roberto Mancini y Andrea Pirlo.
  • El millonario proyecto busca devolverle el protagonismo internacional a la tetracampeona del mundo y consolidar un proceso estable rumbo al Mundial de 2030.
Resumen generado con IA

Italia quiere dar uno de los golpes más importantes del fútbol de selecciones. Luego de varios años marcados por la irregularidad y dos ausencias consecutivas en los Mundiales, la Federación Italiana de Fútbol puso en marcha un ambicioso plan para contratar a Pep Guardiola como nuevo director técnico de la Azzurra.

Según trascendió, la federación ya le hizo llegar una oferta formal al entrenador catalán con la intención de que encabece un nuevo ciclo cuyo gran objetivo será la Eurocopa 2028, que se disputará en el Reino Unido e Irlanda.

Los dirigentes consideran que el ex entrenador del Manchester City reúne el perfil ideal para devolverle protagonismo a una de las selecciones más ganadoras de la historia, que en los últimos años quedó lejos del nivel que la llevó a conquistar la Eurocopa 2021.

Además del prestigio que representa Guardiola, en Italia también se aferran a un detalle que alimenta el optimismo: el español conoce de cerca el fútbol del país. Durante su etapa como jugador vistió las camisetas de Brescia y Roma, experiencia que fortaleció su vínculo con el calcio.

Sin embargo, la negociación todavía está lejos de resolverse. Si bien Guardiola es el principal candidato y el gran sueño de la dirigencia italiana, por el momento no existe un acuerdo entre las partes y las conversaciones continúan abiertas.

Mientras espera una respuesta, la federación también analiza otras alternativas para el cargo. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa 2021 con Italia, y Andrea Pirlo, quien también es seguido de cerca por los dirigentes.

La búsqueda de un entrenador de primer nivel responde a la necesidad de iniciar una profunda reconstrucción deportiva. Italia atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente, marcado por la ausencia en los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, una situación impensada para una selección que conquistó cuatro Copas del Mundo.

Ahora, el gran desafío de la Azzurra pasa por convencer a Guardiola para que acepte liderar un proyecto que pretende devolver a Italia al lugar de privilegio que ocupó durante décadas en el fútbol internacional.

Temas Reino UnidoItaliaManchester City Football ClubJosep GuardiolaSelección italiana de fútbolEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
2

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
4

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Ranking notas premium
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
2

Andar en moto en el reino de la anomia vial

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste
3

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca
4

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
5

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Más Noticias
Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Comentarios