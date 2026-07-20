Italia quiere a Pep Guardiola: la millonaria apuesta para reconstruir a la "Azzurra"

Resumen para apurados
- La Federación Italiana de Fútbol ofreció a Pep Guardiola ser el nuevo DT de la selección para liderar su reconstrucción tras ausentarse de los últimos dos Mundiales.
- El plan apunta a la Eurocopa 2028. Aunque Guardiola es la prioridad por su pasado en el fútbol italiano, la federación baraja opciones como Roberto Mancini y Andrea Pirlo.
- El millonario proyecto busca devolverle el protagonismo internacional a la tetracampeona del mundo y consolidar un proceso estable rumbo al Mundial de 2030.
Italia quiere dar uno de los golpes más importantes del fútbol de selecciones. Luego de varios años marcados por la irregularidad y dos ausencias consecutivas en los Mundiales, la Federación Italiana de Fútbol puso en marcha un ambicioso plan para contratar a Pep Guardiola como nuevo director técnico de la Azzurra.
Según trascendió, la federación ya le hizo llegar una oferta formal al entrenador catalán con la intención de que encabece un nuevo ciclo cuyo gran objetivo será la Eurocopa 2028, que se disputará en el Reino Unido e Irlanda.
Los dirigentes consideran que el ex entrenador del Manchester City reúne el perfil ideal para devolverle protagonismo a una de las selecciones más ganadoras de la historia, que en los últimos años quedó lejos del nivel que la llevó a conquistar la Eurocopa 2021.
Además del prestigio que representa Guardiola, en Italia también se aferran a un detalle que alimenta el optimismo: el español conoce de cerca el fútbol del país. Durante su etapa como jugador vistió las camisetas de Brescia y Roma, experiencia que fortaleció su vínculo con el calcio.
Sin embargo, la negociación todavía está lejos de resolverse. Si bien Guardiola es el principal candidato y el gran sueño de la dirigencia italiana, por el momento no existe un acuerdo entre las partes y las conversaciones continúan abiertas.
Mientras espera una respuesta, la federación también analiza otras alternativas para el cargo. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa 2021 con Italia, y Andrea Pirlo, quien también es seguido de cerca por los dirigentes.
La búsqueda de un entrenador de primer nivel responde a la necesidad de iniciar una profunda reconstrucción deportiva. Italia atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente, marcado por la ausencia en los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, una situación impensada para una selección que conquistó cuatro Copas del Mundo.
Ahora, el gran desafío de la Azzurra pasa por convencer a Guardiola para que acepte liderar un proyecto que pretende devolver a Italia al lugar de privilegio que ocupó durante décadas en el fútbol internacional.