Italia quiere a Pep Guardiola: la millonaria apuesta para reconstruir a la "Azzurra"

La búsqueda de un entrenador de primer nivel responde a la necesidad de iniciar una profunda reconstrucción deportiva. Italia atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente, marcado por la ausencia en los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, una situación impensada para una selección que conquistó cuatro Copas del Mundo.