Un condenado por violencia de género asesinó a puñaladas a su ex pareja y confesó el crimen en Córdoba

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla. La pareja, que tenía una hija en común, se había reunido para ver la final del Mundial. Sin embargo, según reconstruyeron los investigadores, horas más tarde una discusión terminó en el ataque fatal.