Un condenado por violencia de género asesinó a puñaladas a su ex pareja y confesó el crimen en Córdoba

Resumen para apurados
- Maximiliano Braudaco asesinó a puñaladas a su expareja, Rocío Gómez, este lunes en Santa María de Punilla, Córdoba, en un nuevo femicidio que conmociona a la provincia.
- El agresor, que tenía condena previa por violencia familiar y restricción de acercamiento, confesó el crimen a un vecino tras el ataque y fue detenido poco después por la Policía.
- La fiscalía imputó al detenido por femicidio, un caso que expone fallas en el control de las restricciones perimetrales y reaviva el debate sobre la protección a las víctimas.
Un nuevo femicidio conmociona a Córdoba. Rocío Belén Gómez, una joven de 25 años y madre de tres niñas, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años, quien cumplía una condena condicional por violencia familiar. Tras el ataque, escapó del lugar, le confesó el crimen a un vecino y fue detenido pocas horas después por la Policía.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla. La pareja, que tenía una hija en común, se había reunido para ver la final del Mundial. Sin embargo, según reconstruyeron los investigadores, horas más tarde una discusión terminó en el ataque fatal.
De acuerdo con la investigación, la madre de la joven intentó intervenir para frenar la agresión. Al no lograrlo, salió de la casa en busca de ayuda. Cuando regresó, encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que Gómez falleció como consecuencia de múltiples heridas provocadas con un arma blanca.
La confesión antes de la captura
Después del femicidio, Braudaco escapó de la escena. En su huida se encontró con un vecino, quien luego relató que lo conocía como una persona "violenta" y que le preguntó por qué tenía sangre en una de sus manos.
"Apuñalé a Rocío", respondió el agresor, según el testimonio del vecino.
A partir de esa información, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo que permitió detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar del crimen.
"Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras", contó el vecino en declaraciones a El Doce.
Tenía una condena por violencia familiar
La investigación determinó que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de coacción y daño calificado.
La sentencia establecía reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa judicial se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la madre de Rocío Gómez.
En diálogo con El Doce, una tía de la víctima afirmó que, pese a las restricciones impuestas por la Justicia, el acusado continuaba acercándose a la vivienda. Además, aseguró que también había ejercido violencia contra la madre de Rocío, quien en una oportunidad "tuvo que saltar por una ventana para pedir ayuda", según su testimonio.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó a Braudaco por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.