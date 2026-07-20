Santiago Sylvester: "Que el músculo más trabajado sea la curiosidad"

En esta conversación, Sylvester habla de la memoria y del olvido, de la escritura fragmentaria, de los libros que cambian con los años y de la obstinación de seguir escribiendo sobre papel cuando casi todo parece haber migrado a una pantalla. Pero, sobre todo, habla de la curiosidad. No como una virtud, sino como una manera de estar en el mundo. En sus respuestas no hay afán de cerrar los asuntos. Hay, más bien, una desconfianza hacia las conclusiones definitivas y la intuición de que la literatura empieza, casi siempre, donde terminan las certezas.