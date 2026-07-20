River se prepara para el debut en el Clausura: las dudas de Coudet y cuándo vuelven los mundialistas
Tras la eliminación en la Copa Argentina, el "Millonario" comenzó una semana clave con la mira puesta en Barracas Central. El DT define el equipo y espera el regreso de Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Juan Fernando Quintero.
Resumen para apurados
- River Plate, con Eduardo Coudet, se prepara para debutar ante Barracas Central este sábado en el Monumental por el Clausura, tras quedar eliminado de la Copa Argentina.
- Luego de perder ante Aldosivi, Coudet define el once inicial con dudas en el equipo y aguarda el regreso de los mundialistas Montiel, Otamendi y Quintero para sumarse al plantel.
- Este debut inicia un semestre clave donde el club afrontará la Copa Sudamericana en agosto y busca cerrar el fichaje de Thiago Almada para potenciar sus aspiraciones.
La dura eliminación frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina obligó a River a dar vuelta la página rápidamente. El equipo de Eduardo Coudet retomó los entrenamientos con el objetivo de corregir errores y enfocarse en el debut del Clausura, donde buscará empezar con una victoria para dejar atrás el traspié del segundo semestre.
El próximo compromiso será el sábado 25 de julio, desde las 19.15, cuando el Millonario reciba a Barracas Central en el estadio Más Monumental.
Mientras prepara ese encuentro, Coudet todavía mantiene dos dudas importantes en la formación inicial. La primera está en el mediocampo, donde analiza incluir al refuerzo Mauro Arambarri en lugar de Juan Cruz Meza, que fue reemplazado durante el encuentro frente a Aldosivi.
La otra incógnita aparece en el ataque. El entrenador debe decidir si mantiene como titular a Rafael Santos Borré, autor del único gol del equipo en la eliminación copera, o si apuesta por Joaquín Freitas desde el arranque.
De esta manera, la probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Mauro Arambarri, Fausto Vera y Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas.
Más allá del debut en el campeonato local, el calendario también marca otro objetivo importante. Durante agosto, River disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe, de Colombia, y Caracas, de Venezuela.
La semana también traerá buenas noticias para el cuerpo técnico. Luego de la finalización del Mundial 2026, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi tendrán unos días de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del plantel sobre el cierre de la semana.
Otro de los regresos esperados es el de Juan Fernando Quintero. El volante colombiano volverá a trabajar bajo las órdenes de Coudet este jueves, una vez concluida su participación en la Copa del Mundo.
En paralelo, el entrenador sigue dejando frases que reflejan el momento del equipo. Después de la eliminación ante Aldosivi calificó el resultado como un "papelón" y aclaró que los futbolistas que no están siendo tenidos en cuenta quedaron al margen por una decisión de la dirigencia y no por una determinación exclusivamente suya.
Mientras tanto, River continúa activo en el mercado de pases. La dirigencia mantiene el optimismo por la llegada de Thiago Almada y ya alcanzó un acuerdo económico con el Atlético de Madrid para adquirir el 50% de su pase por 20 millones de euros. Sin embargo, la operación dependerá de la decisión del propio futbolista, quien todavía analiza las distintas propuestas que tiene sobre la mesa.