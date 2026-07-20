River se prepara para el debut en el Clausura: las dudas de Coudet y cuándo vuelven los mundialistas

Mientras tanto, River continúa activo en el mercado de pases. La dirigencia mantiene el optimismo por la llegada de Thiago Almada y ya alcanzó un acuerdo económico con el Atlético de Madrid para adquirir el 50% de su pase por 20 millones de euros. Sin embargo, la operación dependerá de la decisión del propio futbolista, quien todavía analiza las distintas propuestas que tiene sobre la mesa.