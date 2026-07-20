Rescataron en Trancas a un cóndor andino juvenil que no podía volar

Resumen para apurados
- La Dffsys rescató recientemente a un cóndor andino juvenil en Chuscha, Tucumán, luego de que un vecino reportara que el ave no podía volar y presentaba decaimiento.
- Tras ser resguardado por la policía local, el ejemplar fue trasladado a la Reserva Horco Molle para su rehabilitación. La especie es un limpiador clave del ecosistema.
- Este rescate resalta la importancia de la conservación del cóndor andino, especie catalogada como amenazada en el país debido al uso de cebos tóxicos y la caza ilegal.
La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (Dffsys) coordinó un operativo de rescate y asistencia de un ejemplar juvenil de Cóndor Andino -Vultur gryphus- caído en la localidad de Chuscha, departamento Trancas.
La aparición del animal en la zona fue reportada por autoridades de la comisaría de Choromoro, quienes informaron que un vecino se encontraba trabajando en el lugar y avistó la caída de un tronco y, seguidamente, del ejemplar.
Luego de constatar que el ave se encontraba en evidente estado de decaimiento y sin capacidad para emprender vuelo, el ciudadano dio aviso inmediato del hecho a las autoridades policiales. Para proteger al animal, fue trasladado hasta las instalaciones de la Comisaría de Chuscha y dar intervención a la Dffsys.
En este sentido, el equipo técnico de la División Fauna Silvestre se hizo presente en la dependencia policial para realizar una primera evaluación clínica al ejemplar y, luego, trasladarlo a la Reserva Experimental Horco Molle, a fin de garantizar su bienestar y definir, conjuntamente, las medidas de manejo y rehabilitación correspondientes, informó el Gobierno.
El cóndor andino o Vultur gryphus es una especie pilar en el equilibrio natural. Como ave carroñera, cumple un rol ecológico de gran importancia, ya que acelera el proceso de descomposición y actúa como un «limpiador» del ecosistema, evitando la propagación de enfermedades.
"Amenazado"
Sin embargo, la especie enfrenta desafíos críticos: en Argentina, se encuentra categorizada como "Amenazado".
La principal amenaza reside en la acción humana: el uso ilegal de cebos tóxicos, la persecución directa y la contaminación por plomo, que comprometen su supervivencia a largo plazo. Ante este panorama, nuestro país es referente en los esfuerzos para revertir esta situación, por lo que existen programas de conservación de alcance nacional e internacional, tales como el Programa de Conservación Cóndor Andino (PCCA).
Se recuerda a la población que la agresión, captura, tenencia y venta de fauna silvestre está prohibida mediante la Ley Provincial N° 6.292. Por información o denuncias, comunicarse al email faunasilvestre@producciontucuman.gov.ar.