Rescataron en Trancas a un cóndor andino juvenil que no podía volar

La principal amenaza reside en la acción humana: el uso ilegal de cebos tóxicos, la persecución directa y la contaminación por plomo, que comprometen su supervivencia a largo plazo. Ante este panorama, nuestro país es referente en los esfuerzos para revertir esta situación, por lo que existen programas de conservación de alcance nacional e internacional, tales como el Programa de Conservación Cóndor Andino (PCCA).