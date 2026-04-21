El trasfondo del quiebre: revelan el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves

En ese contexto, y en medio de la tensión, Wanda le habría pedido a su hermana que intercediera. “Wanda le pide a Zaira que le averigüe Paula, porque la China no habló nunca más ni con Wanda ni con Zaira”, explicó Latorre. A partir de ese pedido, Zaira se habría acercado a Chaves con una consulta concreta: que indagara con la actriz sobre lo que estaba ocurriendo.