El trasfondo del quiebre: revelan el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves

Resumen para apurados
- Yanina Latorre reveló en América TV que el quiebre entre Zaira Nara y Paula Chaves ocurrió en 2021 tras el 'Wandagate', debido a un conflicto de lealtades por la China Suárez.
- Zaira pidió a Chaves indagar sobre el romance de la China e Icardi para informar a Wanda. Chaves quedó expuesta ante la actriz, rompiendo los códigos de confianza entre las modelos.
- La revelación desmiente que el romance con Facundo Pieres fuera el único motivo. El episodio marca el fin definitivo de una amistad emblemática afectada por la presión mediática.
Después de años de silencio, salió a la luz el verdadero motivo que habría provocado la ruptura entre Zaira Nara y Paula Chaves, una amistad que supo mostrarse sólida dentro del mundo del espectáculo. La encargada de dar detalles fue Yanina Latorre, quien en SQP (América TV) reconstruyó el origen del conflicto y lo vinculó directamente con el estallido del Wandagate en 2021.
Hasta ahora, la versión más extendida señalaba que el distanciamiento estaba relacionado con el romance de Zaira con Facundo Pieres, expareja de Chaves. Sin embargo, casi cinco años después, la panelista aportó una mirada distinta y apuntó a un episodio que involucró, además, a Wanda Nara y la China Suárez en pleno escándalo mediático.
Según relató, todo comenzó en octubre de 2021, cuando Wanda publicó en Instagram la frase que se volvió viral, “Otra familia que te cargaste por zorra”, en alusión a la China Suárez, lo que desató una ola de rumores y versiones sobre una presunta relación con Mauro Icardi, que luego se confirmó.
En ese contexto, y en medio de la tensión, Wanda le habría pedido a su hermana que intercediera. “Wanda le pide a Zaira que le averigüe Paula, porque la China no habló nunca más ni con Wanda ni con Zaira”, explicó Latorre. A partir de ese pedido, Zaira se habría acercado a Chaves con una consulta concreta: que indagara con la actriz sobre lo que estaba ocurriendo.
De acuerdo con el relato, Paula accedió y fue a hablar directamente con la China Suárez, quien negó cualquier vínculo con Icardi e incluso aseguró que no tenía su número. Pero la situación escaló cuando, molesta, la actriz se comunicó con el futbolista para contarle lo sucedido.
Ese llamado habría desencadenado un nuevo conflicto. Icardi, incómodo, enfrentó a Wanda, quien reaccionó con enojo. “Vos encima me metés los cuernos y te molesta que averigüe”, habría sido su reproche, según Latorre. Así, el episodio derivó en una trifulca que involucró a todos los protagonistas y dejó a Paula en una posición incómoda.
“Se sintió expuesta por una situación en la que no tenía nada que ver y quedó en el medio de toda esa trifulca”, sostuvo la panelista. A partir de allí, el vínculo entre las modelos comenzó a deteriorarse de manera irreversible.
Lejos de tratarse solo de un conflicto sentimental, Latorre remarcó que el eje estuvo en los códigos entre amigas y en el pase de información. Según su versión, ese fue el punto de quiebre que terminó por romper la confianza. Paula, además, nunca volvió a hablar con la China Suárez, al sentirse traicionada por lo ocurrido y por el desenlace del episodio.
“Había una cuestión de códigos y todo quedó mal, pero el problema fue el pasadizo de información y todo lo que rodea”, concluyó. Así, el Wandagate no solo marcó un antes y un después en la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves, sino que también expuso cómo la presión mediática y los intereses cruzados pueden afectar incluso a los vínculos más cercanos.
Con el paso del tiempo, ambas eligieron el silencio y evitaron dar detalles públicos sobre la ruptura. La distancia terminó por sellar el final de una amistad que durante años fue sinónimo de complicidad y que hoy, tras revelaciones y heridas abiertas, parece no tener retorno.