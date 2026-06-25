Wanda Nara confirmó que viajará al Mundial con sus hijos en medio de la tensión con Mauro Icardi

Resumen para apurados
- Wanda Nara confirmó este jueves que viajará a Estados Unidos con sus hijos para ir al Mundial 2026 y cumplir compromisos laborales, en medio de tensiones con Mauro Icardi.
- El anuncio surge tras tramitar su visa y en medio de fuertes cruces con Icardi por el cuidado de sus hijas, aunque el viaje no alterará el régimen de coparentalidad acordado.
- Este viaje combina la agenda laboral de la empresaria con su vida familiar, marcando un nuevo capítulo en la mediática disputa judicial y personal que mantiene con el futbolista.
Wanda Nara confirmó este jueves que viajará a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Lo hizo a través de una historia de Instagram, donde compartió una foto junto a uno de sus hijos y un mensaje que puso fin a las especulaciones sobre su presencia en la Copa del Mundo.
"Visas. Ahora sí nos vamos al Mundial", escribió la conductora sobre una imagen en la que aparece sentada en el asiento trasero de un auto junto a Benedicto, uno de los hijos que tuvo con Maxi López.
La publicación llegó pocas horas después de que fuera fotografiada en el barrio porteño de Palermo, donde realizó el trámite para obtener la visa en una sede consular. Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales y la mostraron esperando su turno y accediendo a pedidos de selfies de quienes la reconocieron.
Según trascendió, el viaje no será únicamente por motivos personales. Wanda fue convocada por Telefe y por una marca de skincare para participar de distintas actividades durante el torneo.
Además, el viaje no alteraría el acuerdo de cuidado de sus hijas con Mauro Icardi. El delantero había solicitado ampliar el tiempo de convivencia con las menores, que permanecerían con él hasta el 10 de julio, lo que le permitirá a la empresaria viajar sin modificar el régimen establecido.
El viaje, en medio del conflicto con Icardi
El anuncio se produjo en uno de los momentos de mayor tensión pública entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
Horas antes de confirmar su viaje, la conductora había cuestionado al futbolista por su actitud frente a los problemas de salud de una de sus hijas y por sus salidas nocturnas en Buenos Aires junto a la China Suárez.
"Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética, que sí le hacíamos cada cierta cantidad de días para ver la evolución. Mauro nunca se comunicó con los médicos de ella", afirmó durante una comunicación telefónica con SQP (América TV).
También criticó las apariciones públicas de Icardi junto a su pareja. "Se muestra borracho en discotecas. Eso es preocupante, más un papá que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día porque trasnochó. Un horror", escribió en su cuenta de X.
Las declaraciones se dieron en el contexto del episodio ocurrido en el boliche Tequila, donde la China Suárez protagonizó un altercado con una joven relacionista pública que, según trascendió, había captado la atención del delantero.
La agenda de Wanda y el presente de la Selección
No será la primera experiencia de Wanda Nara en un Mundial. La empresaria ya estuvo presente en ediciones anteriores, aunque en esta oportunidad el viaje se da en un contexto marcado por la disputa judicial y mediática que mantiene con Icardi.
Su publicación fue interpretada como el anuncio de una agenda que combinará compromisos profesionales con la posibilidad de acompañar a sus hijos durante el certamen.
Mientras tanto, la Selección Argentina continúa su participación en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Después de las victorias frente a Argelia y Austria, esta última con un doblete de Lionel Messi que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Jordania este sábado, desde las 23 (hora argentina), en Dallas.