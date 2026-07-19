Madonna, leyendas del fútbol y un despliegue estelar: el impresionante entretiempo de la gran final
De la irrupción en descapotable junto a Ronaldo y Ronaldinho al show de Shakira, BTS y Justin Bieber en Nueva Jersey. El repaso por un espectáculo inmersivo de 11 minutos que paralizó al planeta en medio de la tensión entre Argentina y España.
El descanso de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España no fue un entretiempo común y corriente. Con el marcador en silencio y la tensión en su punto más alto en las tribunas de Nueva Jersey, la FIFA desplegó un megashow de 11 minutos diseñado para impactar a los espectadores alrededor del globo. En el centro de un torbellino de luces de neón, ritmos electropop y ornamentación futbolera emergió la figura indiscutible de la jornada: Madonna, quien a sus 67 años reconfirmó su corona como reina del pop con una puesta en escena inolvidable.
Choferes de lujo
A diferencia de las exhibiciones tradicionales montadas en el centro del campo, la producción apostó por un concepto inmersivo. Madonna abrió su set desde un escenario cubierto que recreaba una discoteca retro con cabina de DJ, presentando “Danceteria” —tema de su nuevo trabajo “Confessions II”— combinado con su clásico “Music”. La diva estadounidense derrochó actitud junto a un electrizante cuerpo de baile.
Sin embargo, el momento cumbre se vivió cuando la cantante abandonó la pista interior para entrar al terreno de juego. En lugar de hacerlo a pie, atravesó el túnel de vestuarios a bordo de un auto descapotable manejado por Ronaldo y Ronaldinho, los héroes de Brasil en 2002. La escena de las dos leyendas escoltando a la artista hasta el césped se viralizó de inmediato, regalando una postal histórica que unió el pop con las Copas del Mundo.
K-pop, Justin Bieber y Shakira
Tras la irrupción de Madonna, el director Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York protagonizó un curioso segmento junto a Los Muppets, rindiendo homenaje al “ritual del remo” popularizado por la hinchada noruega durante el torneo.
La temperatura volvió a elevarse con BTS, que desató el delirio al cantar su hit “Dynamite”. A continuación, la gran perlita humorística la aportó la televisión: Jason Sudeikis y Brendan E. Hunt aparecieron caracterizados como sus personajes de Ted Lasso. En un divertido sketch, le dieron una “charla motivacional de vestuario” a Justin Bieber antes de que el canadiense entonara “Everything Hallelujah”. En la tribuna, los actores cerraron la broma con el cartel “Beliebe”.
El clímax de la fiesta quedó en manos de Shakira, quien encendió el estadio con la canción del Mundial, “Dai Dai”, junto a Burna Boy y el cuerpo de baile Triple Ghetto Kids, formado por niños ugandeses que fueron furor en redes sociales durante el evento. El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Coldplay, agrupación que brindó “We Dance”.
El show de la previa
El desfile de celebridades había comenzado mucho antes del pitazo inicial. La previa contó con las actuaciones de IShowSpeed, Post Malone —con una versión de “Sunflower” junto a Swae Lee— y el trío compuesto por Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini entonando el himno oficial de la FIFA, “Desire”. Además, Tom Cruise presentó el trofeo con un emotivo discurso y Timothée Chalamet saltó al campo con la pelota oficial.
El broche de oro para las hinchadas llegó con las canciones patrias de ambos finalistas. Por parte de España, el himno fue ejecutado por el quinteto valenciano de metales Spanish Brass. En el bando albiceleste, la voz la puso María Becerra, quien entonó las estrofas finales ante un estadio con mayoría de hinchas argentinos.