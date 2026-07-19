Madonna, leyendas del fútbol y un despliegue estelar: el impresionante entretiempo de la gran final

El descanso de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España no fue un entretiempo común y corriente. Con el marcador en silencio y la tensión en su punto más alto en las tribunas de Nueva Jersey, la FIFA desplegó un megashow de 11 minutos diseñado para impactar a los espectadores alrededor del globo. En el centro de un torbellino de luces de neón, ritmos electropop y ornamentación futbolera emergió la figura indiscutible de la jornada: Madonna, quien a sus 67 años reconfirmó su corona como reina del pop con una puesta en escena inolvidable.