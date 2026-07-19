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Tuqui 10: estos fueron los números sorteados este 19 de julio

Conocé todos los detalles del sorteo.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Hace 2 Hs

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo 19 de julio el sorteo N° 188 del Tuqui 10, cuyo pozo millonario volvió a quedar vacante, por lo que el premio seguirá acumulándose para el próximo sorteo.

En esta oportunidad, el pozo millonario ascendía a $274.435.246,08, mientras que el premio principal era de $235.589.931,52. Al no registrarse ganadores, el resultado fue vacante.

Tuqui 10: estos fueron los números sorteados este 19 de julio

Números sorteados del Tuqui 10 (Sorteo N° 188)

Fecha: 19 de julio de 2026

Números sorteados: 01 - 02 - 03 - 08 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21

Premio principal: $235.589.931,52

Resultado: Vacante

¿Cuándo es el próximo sorteo?

La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 26 de julio de 2026 y se jugará con el cartón naranja. De esta manera, el pozo continuará acumulándose y volverá a ponerse en juego en la próxima edición.

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