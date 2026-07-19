Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo enfrenta a dos selecciones que buscan la gloria. En la previa del partido decisivo, unafotografía tomada hace casi dos décadas volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales: la imagen de un joven Lionel Messi sosteniendo y bañando a un bebé que, con el paso de los años, se transformaría en una de las grandes figuras del fútbol mundial, Lamine Yamal.