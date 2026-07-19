Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado
El fotógrafo Joan Monfort y el impulsor de la campaña del diario Sport revelaron cómo nació la imagen de Lionel Messi con un Lamine Yamal de apenas tres meses y contaron detalles inéditos de aquella producción solidaria.
Resumen para apurados
- El fotógrafo J. Monfort reveló el origen de la foto de 2007 entre Messi y el bebé Lamine Yamal en Barcelona, viralizada ante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
- La imagen surgió para un calendario benéfico de Sport y Unicef; se resolvió la tensión del joven Messi y el llanto del bebé usando una tina con agua tibia durante la sesión.
- El retrato cobró un valor histórico único tras el éxito de ambos en 2024. Los creadores planean reunirlos para recrear la escena, mientras crece la expectativa por la gran final.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo enfrenta a dos selecciones que buscan la gloria. En la previa del partido decisivo, unafotografía tomada hace casi dos décadas volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales: la imagen de un joven Lionel Messi sosteniendo y bañando a un bebé que, con el paso de los años, se transformaría en una de las grandes figuras del fútbol mundial, Lamine Yamal.
La postal fue realizada en 2007, cuando Messi tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse en el Barcelona, mientras que Yamal era un bebé de solo tres meses. Con ambos ahora frente a frente en una final del mundo, la historia adquirió una dimensión inesperada.
Cómo nació la histórica foto de Messi y Lamine Yamal
En una entrevista con Telenoche, Joan Monfort, autor de la fotografía, y Oriol Canals, responsable de marketing del diario Sport, reconstruyeron el origen de aquella producción. Canals explicó que la iniciativa surgió como parte de una campaña solidaria. El objetivo era elaborar un calendario navideño que reuniera a futbolistas del Barcelona con niños, cuyos ingresos serían destinados a Unicef y a una organización local.
El proyecto contempló 12 fotografías y, por una casualidad, uno de los bebés seleccionados fue Lamine Yamal.
"Un bebé de tres meses llamado Lamine Yamal se la hizo con Messi, que tenía 20 años", recordó Canals al describir cómo se produjo ese encuentro que, años después, quedaría inmortalizado como una imagen histórica.
La reacción de Messi y el momento que cambió la producción
Según contó Canals, Messi no se mostró completamente relajado durante la sesión de fotos. A sus 20 años, era un futbolista muy reservado y aquella experiencia le resultaba poco habitual.
De acuerdo con su relato, el capitán argentino se encontraba tenso al sostener al bebé, mientras que Yamal también rompió en llanto al ser separado de los brazos de su madre.
Fue entonces cuando el fotógrafo Joan Monfort encontró la solución. Preparó una pequeña bañera con agua tibia para que la escena resultara más natural y permitió que la madre del niño permaneciera cerca. Con ese cambio, tanto Messi como el pequeño comenzaron a sentirse más cómodos y pudieron completar la producción.
La foto se hizo viral 17 años después
Aunque la imagen existía desde 2007, recién alcanzó repercusión internacional muchos años más tarde. Monfort recordó que todo cambió en julio de 2024, cuando el padre de Lamine Yamal publicó la fotografía en Instagram. En ese momento coincidieron dos grandes éxitos deportivos: Messi conquistó la Copa América con la Selección Argentina y Yamal celebró la Eurocopa con España, lo que multiplicó el impacto de la historia.
Ahora, con ambos protagonistas enfrentándose en la final del Mundial 2026 en Nueva York, la fotografía volvió a recorrer el planeta. Incluso, Monfort reveló que tiempo atrás pudo conversar brevemente con Yamal sobre aquella imagen. El joven futbolista respondió con humor cuando le preguntaron si recordaba ese momento, pese a que apenas tenía tres meses de vida.
El fotógrafo también adelantó que existe la intención de reunir nuevamente a Messi y Yamal para recrear, de alguna manera, aquel histórico encuentro. Mientras tanto, en Cataluña la expectativa por la final se vive con sentimientos encontrados.
Tanto Monfort como Canals reconocieron el enorme cariño que el pueblo culé mantiene hacia Lionel Messi, pese a que esta vez el astro argentino será el rival de España en la definición del título mundial. Canals incluso resumió ese sentimiento con una frase contundente: aseguró que Messi fue la persona que más felicidad le dio como aficionado al fútbol y que, sin importar el paso del tiempo, seguirá llevando su apellido en la camiseta del Barcelona.