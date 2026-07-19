María Becerra viajó a Nueva York y un detalle alimentó los rumores sobre la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- María Becerra viajó recientemente a Nueva York antes de la final del Mundial 2026 para participar de eventos, lo que desató fuertes rumores de que cantará el himno argentino.
- Adelantó su recital en España para viajar en avión privado. La situación recuerda a Lali Espósito en Qatar 2022 y se suma a su presencia confirmada en un show de Telemundo.
- De confirmarse, consolidará la presencia de artistas pop locales en eventos deportivos globales de máxima audiencia, generando gran expectativa sobre el show antes del partido.
La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo gira en torno al partido. En las últimas horas, todas las miradas se posaron sobre María Becerra, quien compartió una imagen desde un avión privado rumbo a Nueva York, alimentando las versiones de que será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del encuentro decisivo.
La cantante publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se la ve con lentes de sol, acompañada por una camiseta de la Selección argentina y la pelota oficial del Mundial. Junto a la imagen escribió un breve mensaje: "Yendo", indicando como destino la ciudad de Nueva York.
La publicación de María Becerra que avivó los rumores
La postal llegó después de varios días de especulaciones sobre quién sería el artista elegido para entonar el Himno Nacional antes de la final que enfrentará a Argentina con España.
Si bien hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre su participación en la ceremonia protocolar, el viaje de la cantante reforzó las versiones que circulaban desde hace varios días.
Además, trascendió que María Becerra formará parte de la cobertura especial que Telemundo realizará con motivo de la final del Mundial 2026. La artista compartirá escenario con Yami Safdie como representantes argentinas, en un espectáculo del que también participarán Olga Tañón, Melody, Gente de Zona, Howie D y Ozuna.
El cambio de agenda que despertó más sospechas
Otro de los hechos que alimentó las especulaciones fue la modificación de su cronograma de presentaciones en España. Este sábado, María Becerra tenía previsto actuar en el Festival Bigsound, en Pontevedra. Sin embargo, la organización informó un cambio de horarios y adelantó su recital dos horas y media.
A través de las redes sociales del festival comunicaron que la artista subiría al escenario a las 23, mientras que la presentación de Nathy Peluso pasaría a realizarse a la 1.25. El resto de la programación permaneció sin modificaciones. Ese ajuste permitió que la cantante emprendiera viaje hacia Estados Unidos para estar en Nueva York antes de la final del Mundial.
El antecedente de Qatar 2022
En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la artista elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino fue Lali Espósito. Del lado español, en cambio, no habrá un cantante para ese momento protocolar. La Marcha Real, himno oficial de España, es una composición instrumental y no posee una letra oficial.
Las versiones sobre la presencia de María Becerra en la ceremonia previa a la final comenzaron a tomar fuerza días atrás en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde señalaron que el entorno de la cantante evitó confirmar o desmentir su participación. Con su viaje a Nueva York, las especulaciones crecieron aún más a la espera del partido decisivo entre Argentina y España.