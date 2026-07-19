Las ciencias básicas también están en el fútbol

Los chalecos llevan sensores que permiten medir todos estos parámetros. Esos sensores deben estar en contacto con la piel. Ellos podrían causar una lesión en el caso de alguna caída o golpe. Con el desarrollo de la ingeniería textil y de la microelectrónica se pudieron desarrollar telas (conocidas como e-textiles) que tienen los sensores, actuadores y hasta microprocesadores incorporados. También se pueden incluir acelerómetros y giróscopos que registran cómo se mueve el cuerpo y la posición del mismo. Hacerlos es muy complejo porque deben permanecer siempre pegado al cuerpo, no ser afectados por la transpiración, deben ser cómodos y no producir ninguna lesión.