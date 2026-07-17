Ritual del laurel para la final del Mundial: cómo hacerlo para atraer la suerte de la Selección argentina

Desde la psicología, las cábalas no tienen influencia sobre el desarrollo de un partido, pero sí pueden generar un efecto positivo en quienes las practican. Repetir un ritual o seguir una costumbre ayuda a canalizar la ansiedad que provoca una situación incierta y brinda una sensación de participación y control, aun cuando el resultado dependa exclusivamente de lo que ocurra dentro de la cancha.