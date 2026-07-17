Mundial 2026

Ritual del laurel para la final del Mundial: cómo hacerlo para atraer la suerte de la Selección argentina

El ritual del laurel volvió a ganar protagonismo antes de la final del Mundial. Paso a paso, cómo realizar esta tradición que muchos asocian con la protección, la confianza y la victoria de la Selección argentina.

La cábala con hojas de laurel que ilusiona a los hinchas antes de la final del Mundial
La cábala con hojas de laurel que ilusiona a los hinchas antes de la final del Mundial
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La final del Mundial 2026 vuelve a despertar la ilusión de millones de argentinos. Como ocurre en cada partido decisivo de la Selección, además de la expectativa por el resultado, también reaparecen las cábalas y los rituales que muchos hinchas realizan con la esperanza de atraer la buena fortuna.

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Entre las prácticas más populares figura el ritual del laurel, una tradición que, según la creencia popular, simboliza la victoria, la protección y el éxito. Su preparación es sencilla y se convirtió en una de las opciones elegidas por quienes buscan vivir el partido con un gesto cargado de significado.

Cómo hacer el ritual del laurel para la Selección argentina

Para realizar este ritual solo se necesitan tres hojas de laurel, una hoja de papel blanco y una lapicera. El primer paso consiste en escribir en el papel el nombre de la Selección argentina junto con una frase de intención positiva. Algunas de las expresiones más utilizadas son: "Argentina gana", "Argentina avanza" o "Que la Selección juegue con fuerza, claridad y unión".

Luego se colocan las tres hojas de laurel sobre el papel. Dentro de esta tradición, cada una representa un deseo distinto: la primera simboliza la confianza, la segunda la protección y la tercera la victoria. Una vez preparado, el papel se dobla hacia adentro y se guarda debajo de una camiseta de la Selección, una bandera argentina o cerca del lugar desde donde se verá el partido.

Hay quienes prefieren hacerlo antes de comenzar la transmisión y otros esperan los minutos previos al inicio del encuentro. Para quienes siguen esta costumbre, el valor del ritual no depende del momento elegido, sino de la intención con la que se realiza.

Qué simboliza el laurel y por qué muchas personas lo usan como cábala

El laurel está asociado desde la antigüedad con el triunfo y el reconocimiento. En la tradición clásica, las coronas confeccionadas con sus hojas eran entregadas a poetas, atletas y guerreros como símbolo de gloria y éxito.

Con el paso del tiempo, ese significado trascendió el ámbito histórico y pasó a formar parte de distintas creencias populares. Actualmente, muchas personas recurren al laurel como un amuleto antes de exámenes, viajes, desafíos personales o competencias deportivas.

Desde la psicología, las cábalas no tienen influencia sobre el desarrollo de un partido, pero sí pueden generar un efecto positivo en quienes las practican. Repetir un ritual o seguir una costumbre ayuda a canalizar la ansiedad que provoca una situación incierta y brinda una sensación de participación y control, aun cuando el resultado dependa exclusivamente de lo que ocurra dentro de la cancha.

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