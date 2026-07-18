La Justicia brasileña endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y Javier Milei no podrá visitarlo

Con la decisión de la Corte Suprema de Brasil, Milei deberá limitar su agenda al acto previsto en San Pablo y continuar con el resto de su gira internacional sin la visita a Bolsonaro. El mandatario argentino había vinculado su viaje con la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de la política exterior, pero la resolución judicial obligará a modificar la hoja de ruta que tenía prevista.