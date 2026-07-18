La Justicia brasileña endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y Javier Milei no podrá visitarlo
Los abogados del ex presidente brasileño habían solicitado una autorización especial para concretar el encuentro durante la visita oficial que el libertario realizará a Brasil el próximo 25 de julio.
Resumen para apurados
- La Corte de Brasil prohibió este sábado que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria en Brasilia, tras endurecer sus restricciones por faltas electorales.
- El juez Alexandre de Moraes limitó las visitas de Bolsonaro a médicos y abogados por 30 días, luego de que el exmandatario difundiera una carta de apoyo político a su hijo.
- La medida obliga a Milei a modificar su agenda oficial del 25 de julio en Brasil y consolida el aislamiento político de Bolsonaro de cara a los comicios de octubre.
La Justicia de Brasil rechazó este sábado el pedido presentado por la defensa de Jair Bolsonaro para que el presidente, Javier Milei, pudiera visitarlo en el domicilio donde el exmandatario cumple prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, en el marco de las restricciones impuestas tras la condena de Bolsonaro por su papel al frente de una trama golpista.
Los abogados del ex presidente brasileño habían solicitado una autorización especial para concretar el encuentro durante la visita oficial que Milei realizará a Brasil el próximo 25 de julio. Sin embargo, el máximo tribunal resolvió no hacer lugar al planteo.
La Corte Suprema endureció las condiciones de detención de Bolsonaro
La resolución, firmada este viernes por Alexandre de Moraes, endureció las condiciones de cumplimiento de la condena que Bolsonaro cumple en su residencia de Brasilia por intento de golpe de Estado.
Según lo dispuesto por el magistrado, durante los próximos treinta días solo podrán ingresar al domicilio profesionales médicos, fisioterapeutas y abogados. De esta manera, cualquier visita con fines políticos, como la que tenía previsto realizar Milei, quedó expresamente prohibida hasta la conclusión del proceso electoral.
El motivo de las nuevas restricciones
La decisión judicial se produjo luego de que Bolsonaro incumpliera una medida cautelar al difundir una carta de apoyo a la precandidatura de su hijo, Flávio Bolsonaro, lo que violó la prohibición de mantener contacto externo con fines electorales.
Las autoridades judiciales entendieron que esa infracción no justificaba su regreso inmediato a una prisión común, aunque sí consideraron necesario reforzar su aislamiento para evitar cualquier interferencia en la campaña política.
La prohibición alcanza a cualquier tipo de encuentro con objetivos electorales o políticos y se extenderá hasta la finalización de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales previstas para octubre.
Con la decisión de la Corte Suprema de Brasil, Milei deberá limitar su agenda al acto previsto en San Pablo y continuar con el resto de su gira internacional sin la visita a Bolsonaro. El mandatario argentino había vinculado su viaje con la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de la política exterior, pero la resolución judicial obligará a modificar la hoja de ruta que tenía prevista.