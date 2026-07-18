Recuerdos fotográficos: abril de 1995. Clases en las calles

El 12 de abril de 1995, los docentes de las escuelas públicas tucumanas protestaron por el atraso de sus sueldos, los fuertes recortes presupuestarios y la modificación del régimen de licencias, trasladando el aula y dando clases en las calles. Por esos días, las medidas de fuerza Se hacían por etapas, de 24, 48 y 72 horas.