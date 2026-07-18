Recuerdos fotográficos: abril de 1995. Clases en las calles
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El 12 de abril de 1995, los docentes de las escuelas públicas tucumanas protestaron por el atraso de sus sueldos, los fuertes recortes presupuestarios y la modificación del régimen de licencias, trasladando el aula y dando clases en las calles. Por esos días, las medidas de fuerza Se hacían por etapas, de 24, 48 y 72 horas.
Eran tiempos en los que la provincia atravesaba una profunda crisis social y financiera, que derivó en huelgas masivas, paros y protestas de diversos sectores.
El conflicto ocurrió en las postrimerías del mandato del gobernador Ramón Ortega (1991-1995). Bajo su gestión se implementaron severas políticas de ajuste, privatizaciones y reformas del Estado en sintonía con el gobierno nacional de Carlos Menem.
Los atrasos en el pago de los sueldos, y por extensión la incertidumbre, eran una constante. Parte de la crisis incluía el pago de salarios mediante títulos o bonos de la provincia (los denominados bonos de emergencia de la época), lo que depreciaba el poder adquisitivo del sector educativo.
Paralelamente a la tensión social que se vivía, la provincia atravesaba un clima de altísima efervescencia política, debido a las elecciones provinciales que se concretaron en mayo de 1995.