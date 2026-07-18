Enfermedades que afectaron a la soja en la campaña 2025/6

Además, se refirió a los ensayos de control químico para estas enfermedades. Los ensayos en distintas localidades confirmaron que las mezclas de estrobilurinas + triazoles tuvieron eficacia moderada (de un 9% a un 19% de aumento de rendimiento), mientras que las mezclas con carboxamidas lograron mayores resultados (de un 24% al 53% de incremento). Por último, expuso ensayos de control químico para roya asiática, en los cuales los tratamientos más efectivos alcanzaron controles superiores al 75%.