Enfermedades que afectaron a la soja en la campaña 2025/6

En su exposición en el marco del XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja organizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Sebastián Reznikov difundió los resultados de las principales enfermedades que afectan al cultivo de soja en Tucumán y en zonas de influencia, en la campaña 2025/2026.
Entre las enfermedades más importantes mencionó la mancha anillada, ocasionada por Corynespora cassiicola; la mancha ojo de rana, por Cercospora sojina, y la roya asiática de la soja, por Phakopsora pachyrhizi. Reznikov comentó sobre las condiciones predisponentes para el desarrollo de estas enfermedades y sobre la importancia del correcto diagnóstico de estas.
Por otro lado, presentó un ensayo que evaluó el comportamiento de diferentes variedades de soja comerciales frente a la mancha anillada y la mancha ojo de rana. Este análisis mostró diferencias entre variedades: cerca de un 50% mostró buen comportamiento, mientras que el resto resultó susceptible.
Además, se refirió a los ensayos de control químico para estas enfermedades. Los ensayos en distintas localidades confirmaron que las mezclas de estrobilurinas + triazoles tuvieron eficacia moderada (de un 9% a un 19% de aumento de rendimiento), mientras que las mezclas con carboxamidas lograron mayores resultados (de un 24% al 53% de incremento). Por último, expuso ensayos de control químico para roya asiática, en los cuales los tratamientos más efectivos alcanzaron controles superiores al 75%.
En cuanto a patología de semillas, se detectaron patógenos como Phomopsis sp., Fusarium sp., Cercospora kikuchii y Corynespora cassiicola, reforzando la importancia de conocer el estado sanitario de las semillas para asegurar una buena implantación del cultivo.
Como conclusión se destacó que un diagnóstico correcto, la elección varietal y el uso racional de fungicidas son claves para reducir pérdidas y sostener la productividad de la soja en la región.