EconomíaRural

Enfermedades que afectaron a la soja en la campaña 2025/6

Entre las principales, técnicos de la Eeaoc mencionaron la mancha anillada, la mancha ojo de rana y la roya asiática.

Enfermedades que afectaron a la soja en la campaña 2025/6
Hace 5 Hs

En su exposición en el marco del XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja organizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Sebastián Reznikov difundió los resultados de las principales enfermedades que afectan al cultivo de soja en Tucumán y en zonas de influencia, en la campaña 2025/2026.

Entre las enfermedades más importantes mencionó la mancha anillada, ocasionada por Corynespora cassiicola; la mancha ojo de rana, por Cercospora sojina, y la roya asiática de la soja, por Phakopsora pachyrhizi. Reznikov comentó sobre las condiciones predisponentes para el desarrollo de estas enfermedades y sobre la importancia del correcto diagnóstico de estas.

Por otro lado, presentó un ensayo que evaluó el comportamiento de diferentes variedades de soja comerciales frente a la mancha anillada y la mancha ojo de rana. Este análisis mostró diferencias entre variedades: cerca de un 50% mostró buen comportamiento, mientras que el resto resultó susceptible.

Además, se refirió a los ensayos de control químico para estas enfermedades. Los ensayos en distintas localidades confirmaron que las mezclas de estrobilurinas + triazoles tuvieron eficacia moderada (de un 9% a un 19% de aumento de rendimiento), mientras que las mezclas con carboxamidas lograron mayores resultados (de un 24% al 53% de incremento). Por último, expuso ensayos de control químico para roya asiática, en los cuales los tratamientos más efectivos alcanzaron controles superiores al 75%.

En cuanto a patología de semillas, se detectaron patógenos como Phomopsis sp., Fusarium sp., Cercospora kikuchii y Corynespora cassiicola, reforzando la importancia de conocer el estado sanitario de las semillas para asegurar una buena implantación del cultivo.

Como conclusión se destacó que un diagnóstico correcto, la elección varietal y el uso racional de fungicidas son claves para reducir pérdidas y sostener la productividad de la soja en la región.

Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

Lo más popular
Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir
1

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
2

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos
3

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

4

Los excrementos de mascotas en la vía pública

5

Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos)

Ranking notas premium
Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
1

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
2

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?
3

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

El día después de mañana
4

El día después de mañana

Mucho más que fútbol
5

Mucho más que fútbol

Más Noticias
Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Comentarios