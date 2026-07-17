¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

En paralelo, comenzó a crecer otro segmento: las alternativas que permiten obtener rendimiento sobre activos digitales vinculados al dólar. Las stablecoins, como USDC, surgieron como una opción para quienes buscan mantener exposición a una moneda más estable y, al mismo tiempo, acceder a herramientas financieras digitales. En este escenario, la decisión del usuario ya no se limita a elegir qué billetera ofrece más rendimiento en pesos, sino también a evaluar qué alternativa se adapta mejor a sus objetivos: liquidez diaria, protección frente a la variación del tipo de cambio o generación de rendimiento en moneda digital.