Soja: la campaña alcanzó un muy alto potencial productivo, con rindes medios de 3.600 kg/ha

En el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (FAZ) se presentaron los resultados de las principales líneas de investigación de la entidad, orientadas a generar información local que contribuya a optimizar el manejo y la productividad del cultivo en la región.
Florencia Colotti contó que el objetivo de la Red de Macroparcelas de Soja del NOA fue evaluar el comportamiento agronómico y productivo de las principales variedades comerciales en condiciones reales de producción, generando información de utilidad para productores, asesores y empresas semilleras.
Durante la campaña 2025/2026 se evaluaron materiales pertenecientes a distintos grupos de madurez (GM) en 14 localidades de Tucumán y su zona de influencia (ZI), aunque el análisis final abarcó 11 sitios debido a que tres ensayos no pudieron ser cosechados. La oferta varietal estuvo integrada mayoritariamente por materiales con tecnología Conkesta. Los resultados reflejaron una campaña de muy alto potencial productivo, con rendimientos promedio superiores a 3.600 kilos por hectárea (kg/ha) en todos los grupos de madurez evaluados. El grupo VIII y VI (tanto corto como largo) alcanzó los mayores rendimientos promedio (alrededor de 3.800 kg/ha), mientras que el GM VII estuvo apenas por debajo (unos 100 kg/ha menos); registrándose además los mejores resultados históricos de la red.
Horacio Gómez presentó los resultados del ensayo de fechas de siembra, una línea permanente de investigación que cobra especial relevancia debido al constante recambio varietal que experimenta el cultivo de soja. La incorporación anual de nuevos cultivares con diferentes características agronómicas y potencial de rendimiento hace indispensable evaluar, campaña tras campaña, su comportamiento en distintas fechas de siembra y ambientes productivos, generando información local que permita optimizar las recomendaciones de manejo para la región.
Durante la presente campaña se evaluaron cuatro fechas de siembra (tres en diciembre, y una en enero) y variedades pertenecientes a los grupos de madurez VI, VII y VIII. Desde el punto de vista fenológico, se observó un acortamiento progresivo del ciclo del cultivo a medida de que se retrasó la fecha de siembra. En cuanto al rendimiento, el promedio general del ensayo llegó a 3.250 kg/ha, sin que se detecten diferencias estadísticas entre las fechas de siembra ni entre los grupos de madurez evaluados. No obstante, la tercera fecha de siembra (29 de diciembre) registró los mayores rendimientos promedio, mientras que el grupo de madurez VI presentó el mejor comportamiento productivo.
Como complemento a este análisis, se incorporó información generada por la sección Agrometeorología de la Eeaoc, correspondiente al período crítico de definición del rendimiento (R5-R6). El análisis de las condiciones ambientales mostró que la tercera fecha de siembra coincidió con los valores más favorables de radiación solar y de precipitaciones durante ese período, lo que permite explicar -al menos en parte- la tendencia observada hacia mayores rendimientos.