EconomíaRural

Soja: la campaña alcanzó un muy alto potencial productivo, con rindes medios de 3.600 kg/ha

La Eeaoc difundió los resultados de las principales líneas de investigación orientadas a generar información que contribuya a optimizar el manejo y la productividad de este cultivo en la región.

DATO. La tercera fecha de siembra (29 de diciembre) coincidió con los valores más favorables de radiación solar y de lluvias, lo que explica parte de la tendencia hacia mayores rendimientos.
DATO. La tercera fecha de siembra (29 de diciembre) coincidió con los valores más favorables de radiación solar y de lluvias, lo que explica parte de la tendencia hacia mayores rendimientos.
Hace 5 Hs

En el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (FAZ) se presentaron los resultados de las principales líneas de investigación de la entidad, orientadas a generar información local que contribuya a optimizar el manejo y la productividad del cultivo en la región.

Florencia Colotti contó que el objetivo de la Red de Macroparcelas de Soja del NOA fue evaluar el comportamiento agronómico y productivo de las principales variedades comerciales en condiciones reales de producción, generando información de utilidad para productores, asesores y empresas semilleras.

Durante la campaña 2025/2026 se evaluaron materiales pertenecientes a distintos grupos de madurez (GM) en 14 localidades de Tucumán y su zona de influencia (ZI), aunque el análisis final abarcó 11 sitios debido a que tres ensayos no pudieron ser cosechados. La oferta varietal estuvo integrada mayoritariamente por materiales con tecnología Conkesta. Los resultados reflejaron una campaña de muy alto potencial productivo, con rendimientos promedio superiores a 3.600 kilos por hectárea (kg/ha) en todos los grupos de madurez evaluados. El grupo VIII y VI (tanto corto como largo) alcanzó los mayores rendimientos promedio (alrededor de 3.800 kg/ha), mientras que el GM VII estuvo apenas por debajo (unos 100 kg/ha menos); registrándose además los mejores resultados históricos de la red.

Horacio Gómez presentó los resultados del ensayo de fechas de siembra, una línea permanente de investigación que cobra especial relevancia debido al constante recambio varietal que experimenta el cultivo de soja. La incorporación anual de nuevos cultivares con diferentes características agronómicas y potencial de rendimiento hace indispensable evaluar, campaña tras campaña, su comportamiento en distintas fechas de siembra y ambientes productivos, generando información local que permita optimizar las recomendaciones de manejo para la región.

Durante la presente campaña se evaluaron cuatro fechas de siembra (tres en diciembre, y una en enero) y variedades pertenecientes a los grupos de madurez VI, VII y VIII. Desde el punto de vista fenológico, se observó un acortamiento progresivo del ciclo del cultivo a medida de que se retrasó la fecha de siembra. En cuanto al rendimiento, el promedio general del ensayo llegó a 3.250 kg/ha, sin que se detecten diferencias estadísticas entre las fechas de siembra ni entre los grupos de madurez evaluados. No obstante, la tercera fecha de siembra (29 de diciembre) registró los mayores rendimientos promedio, mientras que el grupo de madurez VI presentó el mejor comportamiento productivo.

Como complemento a este análisis, se incorporó información generada por la sección Agrometeorología de la Eeaoc, correspondiente al período crítico de definición del rendimiento (R5-R6). El análisis de las condiciones ambientales mostró que la tercera fecha de siembra coincidió con los valores más favorables de radiación solar y de precipitaciones durante ese período, lo que permite explicar -al menos en parte- la tendencia observada hacia mayores rendimientos.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresFacultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo

Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

Autorizan la comercialización de un nuevo maíz transgénico

Autorizan la comercialización de un nuevo maíz transgénico

Lo más popular
Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir
1

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
2

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos
3

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

4

Los excrementos de mascotas en la vía pública

5

Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos)

Ranking notas premium
Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
1

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
2

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?
3

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

El día después de mañana
4

El día después de mañana

Mucho más que fútbol
5

Mucho más que fútbol

Más Noticias
Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Comentarios