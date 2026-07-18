Soja: la campaña alcanzó un muy alto potencial productivo, con rindes medios de 3.600 kg/ha

Durante la presente campaña se evaluaron cuatro fechas de siembra (tres en diciembre, y una en enero) y variedades pertenecientes a los grupos de madurez VI, VII y VIII. Desde el punto de vista fenológico, se observó un acortamiento progresivo del ciclo del cultivo a medida de que se retrasó la fecha de siembra. En cuanto al rendimiento, el promedio general del ensayo llegó a 3.250 kg/ha, sin que se detecten diferencias estadísticas entre las fechas de siembra ni entre los grupos de madurez evaluados. No obstante, la tercera fecha de siembra (29 de diciembre) registró los mayores rendimientos promedio, mientras que el grupo de madurez VI presentó el mejor comportamiento productivo.