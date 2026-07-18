Está vigente la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que se encuentra vigente la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa que, según los lineamientos de la resolución N°711 del 2025, incluye en esta etapa solamente a terneros y terneras con una primera inmunización ya recibida en 2026.
Esta segunda etapa no incluye la inoculación de vaquillonas, novillos y novillitos, entre otras categorías, lo que permite ahorrar al sector productivo cerca de 14 millones de dosis, por un total aproximado de U$S 22 millones.
Esta adecuación del plan garantiza la inmunidad del rodeo por el período de un año, a partir de la segunda vacuna antiaftosa. Cabe destacar que la reducción de dosis se encuentra alineada con la de otros países del Cono Sur.
Beneficios
Otros beneficios adicionales implican un menor estrés para los animales, evitando disminución de peso, pérdida reproductiva, movimientos y también una reducción de mermas en los frigoríficos.