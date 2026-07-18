Está vigente la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que se encuentra vigente la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa que, según los lineamientos de la resolución N°711 del 2025, incluye en esta etapa solamente a terneros y terneras con una primera inmunización ya recibida en 2026.