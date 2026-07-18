Latinoamérica como destino de fruta local

En lo que respecta a manzanas y a peras, en 2025 el 57% de las manzanas chilenas sumadas a las argentinas se destinaron a Latinoamérica. En el caso de las peras, el 51%. Dentro de esta región se destaca Brasil como principal receptor de ambas frutas, habiendo cierta “Brasil dependencia”. La magnitud de las importaciones de peras es bastante constante. La de las manzanas dependen de la cosecha local. Tres años con malas cosechas aumentaron fuertemente las importaciones. Pero en la actual campaña la producción local se recuperó y, en consecuencia, cayó marcadamente la necesidad de importar.