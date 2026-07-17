Cómo siguen las obras de refacción en el edificio de la Escuela Normal

Las obras son ejecutadas a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros. La ejecución operativa está a cargo de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, mientras que la supervisión de los trabajos es realizada por el subsecretario de Obras del Ministerio del Interior, Demetrio Assis, junto a equipos técnicos de esa cartera.