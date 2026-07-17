Política

Cómo siguen las obras de refacción en el edificio de la Escuela Normal

El Gobierno brindó detalles de los trabajos en ejecución, planteados a partir de un reclamo de alumnos.

ESCUELA NORMAL / Foto de Prensa Min. de Obras Públicas
ESCUELA NORMAL / Foto de Prensa Min. de Obras Públicas
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán detalló las obras que ejecuta en la Escuela Normal Juan B. Alberdi tras el reclamo de la comunidad educativa por mejoras edilicias hace dos meses.
  • Las tareas, coordinadas por Obras Públicas e Interior, incluyen pintura general, reparación de pisos de madera y recambio de chapas para solucionar problemas de infraestructura.
  • La iniciativa busca preservar el patrimonio histórico de la institución y garantizar condiciones seguras de aprendizaje para los más de mil alumnos que asisten diariamente.
Resumen generado con IA

El Gobierno provincial brindó detalles sobre las tareas en ejecución en el edificio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Juan Bautista Alberdi", a unos dos meses del reclamo concretado por alumnos, padres y egresados de la institución. 

Según el informe oficial, la intervención integral comprende:

-la pintura interior de aulas, patios y pasillos;

-trabajos de pintura exterior en la zona de los zócalos hasta una altura de tres metros;

-realizan reparaciones en los pisos de madera mediante el reemplazo de tablas deterioradas, su posterior pulido y sellado en aulas y espacios de trabajo;

-el recambio de chapas en distintos sectores de la cubierta, la reparación de canaletas y la limpieza de losas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y preservar el patrimonio arquitectónico del edificio.

“Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos invirtiendo en la recuperación y puesta en valor de los establecimientos educativos de toda la provincia, entendiendo que la educación es una política central para el desarrollo de Tucumán. La Escuela Normal es una institución emblemática, con un enorme valor histórico, cultural y educativo, por la que transitan más de mil alumnos en sus distintos turnos", afirmó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur.

Aseveró luego que el objetivo es "preservar este patrimonio de todos los tucumanos y garantizar que estudiantes, docentes y personal educativo desarrollen sus actividades en espacios seguros, cómodos y adecuados para el aprendizaje".

Las obras son ejecutadas a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros. La ejecución operativa está a cargo de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, mientras que la supervisión de los trabajos es realizada por el subsecretario de Obras del Ministerio del Interior, Demetrio Assis, junto a equipos técnicos de esa cartera.

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