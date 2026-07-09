EspectáculosTV, Cine y Series

Estreno de cine: el terror regresa con “Evil Dead: en llamas”

La saga de posesiones demoníacas suma un nuevo título, centrado en la muerte del amor.

PERTURBADA. “Evil Dead: en llamas” se ambienta en una casa rural.
PERTURBADA. “Evil Dead: en llamas” se ambienta en una casa rural.
Hace 6 Hs

La secuencia de filmes de terror gore “Evil Dead” suma su sexto título (sin contar una serie televisiva), el que llega hoy a las salas tucumanas con el agregado “En llamas”, en un intento de darle definición propia dentro del universo de películas del mismo espectro impulsado por Sam Raimi, de recurrente presencia en los servicios de streaming.

Con su bendición expresa como productor, detrás de cámaras está ahora el francés Sébastien Vanicek, coautor del guión junto a Florent Bernard, en una historia que suma un contexto de drama emocional familiar con elementos de tensión psicológica a las tradicionales posesiones demoníacas. La trama sigue a una joven mujer que, tras quedar viuda, busca refugio en la aislada residencia rural de sus suegros. De convivencia todo muta a supervivencia, cuando los miembros de su familia política son poseídos por fuerzas sobrenaturales (los Deadites, demonios que destruyen a las personas desde adentro hacia afuera) que quieren matarla. El elenco está integrado por Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey y George Pullar.

Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas

Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas

El propósito confeso de Vanicek, según lo dicho en las promociones de prensa, fue “hacer una película horrible, una película que duela, de la que salgas probado”. Para concretarlo, filmó la producción más dura de todas las de la saga, con la referencia expresa al fuego (utilizado en forma real en el estudio, sin agregados por computación) y un añadido de su implicancia ritual de purificación. “Al escribir el guión queríamos enfocarnos principalmente en los personajes; el miedo y la acción vendrían después. Las primeras películas de ‘Evil Dead’ hablaban de muerte, pero también de amor. Pensamos que la muerte del amor era una idea interesante”, señaló.

Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Bosque oscuro

La primera película de “Evil Dead” se estrenó en 1981 y ya estaba ambientada en una tétrica cabaña en un bosque oscuro, donde seres siniestros esperaban ser convocados por inocentes humanos. La franquicia se reconvirtió en películas independientes, cada una con personajes, reparto y director distinto, lo que le imprime una estética diferente al estreno de turno pero dentro del mismo género. Ya está en preparación la próxima entrega, a cargo del director Francis Galluppi, para darle continuidad a la historia.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final
1

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Jaldo también patea con la derecha
2

Jaldo también patea con la derecha

El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria
3

El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”
4

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

Agenda en peñas y bares: propuestas independientes
5

Agenda en peñas y bares: propuestas independientes

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
2

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio
3

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Jaldo también patea con la derecha
4

Jaldo también patea con la derecha

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos
5

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Más Noticias
Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Colombia: acusan a Petro de querer dar un golpe de Estado

Colombia: acusan a Petro de querer dar un golpe de Estado

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta viajar dentro del país o viajar al exterior

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta viajar dentro del país o viajar al exterior

Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio

Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Vacaciones de invierno en modo “on”: disfrutá los mejores planes con Club LA GACETA

Vacaciones de invierno en modo “on”: disfrutá los mejores planes con Club LA GACETA

Jaldo también patea con la derecha

Jaldo también patea con la derecha

Comentarios