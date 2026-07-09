Estreno de cine: el terror regresa con “Evil Dead: en llamas”

Con su bendición expresa como productor, detrás de cámaras está ahora el francés Sébastien Vanicek, coautor del guión junto a Florent Bernard, en una historia que suma un contexto de drama emocional familiar con elementos de tensión psicológica a las tradicionales posesiones demoníacas. La trama sigue a una joven mujer que, tras quedar viuda, busca refugio en la aislada residencia rural de sus suegros. De convivencia todo muta a supervivencia, cuando los miembros de su familia política son poseídos por fuerzas sobrenaturales (los Deadites, demonios que destruyen a las personas desde adentro hacia afuera) que quieren matarla. El elenco está integrado por Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey y George Pullar.