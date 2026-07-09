Estreno de cine: el terror regresa con “Evil Dead: en llamas”

La secuencia de filmes de terror gore “Evil Dead” suma su sexto título (sin contar una serie televisiva), el que llega hoy a las salas tucumanas con el agregado “En llamas”, en un intento de darle definición propia dentro del universo de películas del mismo espectro impulsado por Sam Raimi, de recurrente presencia en los servicios de streaming.
Con su bendición expresa como productor, detrás de cámaras está ahora el francés Sébastien Vanicek, coautor del guión junto a Florent Bernard, en una historia que suma un contexto de drama emocional familiar con elementos de tensión psicológica a las tradicionales posesiones demoníacas. La trama sigue a una joven mujer que, tras quedar viuda, busca refugio en la aislada residencia rural de sus suegros. De convivencia todo muta a supervivencia, cuando los miembros de su familia política son poseídos por fuerzas sobrenaturales (los Deadites, demonios que destruyen a las personas desde adentro hacia afuera) que quieren matarla. El elenco está integrado por Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey y George Pullar.
El propósito confeso de Vanicek, según lo dicho en las promociones de prensa, fue “hacer una película horrible, una película que duela, de la que salgas probado”. Para concretarlo, filmó la producción más dura de todas las de la saga, con la referencia expresa al fuego (utilizado en forma real en el estudio, sin agregados por computación) y un añadido de su implicancia ritual de purificación. “Al escribir el guión queríamos enfocarnos principalmente en los personajes; el miedo y la acción vendrían después. Las primeras películas de ‘Evil Dead’ hablaban de muerte, pero también de amor. Pensamos que la muerte del amor era una idea interesante”, señaló.
Bosque oscuro
La primera película de “Evil Dead” se estrenó en 1981 y ya estaba ambientada en una tétrica cabaña en un bosque oscuro, donde seres siniestros esperaban ser convocados por inocentes humanos. La franquicia se reconvirtió en películas independientes, cada una con personajes, reparto y director distinto, lo que le imprime una estética diferente al estreno de turno pero dentro del mismo género. Ya está en preparación la próxima entrega, a cargo del director Francis Galluppi, para darle continuidad a la historia.