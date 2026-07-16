Estreno de cine: “La Odisea” es un viaje también hacia adentro

El director Christopher Nolan se centra en el segundo relato del escritor clásico, continuidad de “La Ilíada” (donde desarrolló el final de la batalla de Troya), para abordar la aventura de Odiseo, el legendario rey de Ítaca, en su largo, azaroso y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra, con sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las peligrosas y seductoras sirenas y la diosa bruja Circe, hasta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, que lo esperan en casa y defienden su trono de los intentos de usurparlo. La travesía dura más de una década, en la que se expone a la desconfianza de sus compañeros que cuestionan su liderazgo y dudan sobre sus decisiones, en una trama donde la acción y la aventura atraviesan los 172 minutos del filme, en los que se filtran también el terror, el misterio, el romance, el suspenso y la lucha entre las deidades Poseidón y Atenea.