Estreno de cine: “La Odisea” es un viaje también hacia adentro

Los críticos que ya vieron “La Odisea”, en adelantos de funciones reservadas, coinciden en un punto central: para que sea apreciada en su total magnitud, hay que ir al cine. El único (y gran) estreno de hoy en las salas argentinas permitirá que el público tucumano pueda comprobar la veracidad de ese consejo, en lo que se anticipa como una película monumental en su adaptación del poema épico que el griego Homero escribió hace 3.000 años.
El director Christopher Nolan se centra en el segundo relato del escritor clásico, continuidad de “La Ilíada” (donde desarrolló el final de la batalla de Troya), para abordar la aventura de Odiseo, el legendario rey de Ítaca, en su largo, azaroso y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra, con sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las peligrosas y seductoras sirenas y la diosa bruja Circe, hasta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, que lo esperan en casa y defienden su trono de los intentos de usurparlo. La travesía dura más de una década, en la que se expone a la desconfianza de sus compañeros que cuestionan su liderazgo y dudan sobre sus decisiones, en una trama donde la acción y la aventura atraviesan los 172 minutos del filme, en los que se filtran también el terror, el misterio, el romance, el suspenso y la lucha entre las deidades Poseidón y Atenea.
“La Odisea” es considerado uno de los textos fundacionales de la literatura occidental, mientras que para la industria será convocante espectáculo visual de gran envergadura, desde el sector académico se augura que su masividad podría revivir el interés por el mundo antiguo, como ya pasó con “Gladiador II”. Para Nolan, es su oportunidad de abordar una deuda personal con un libro de especial significado, en el proyecto más caro de su atrapante filmografía (ver “Referencias previas”), con U$S 250 millones de costo y con la expectativa de recaudar en taquilla cuatro veces más.
Protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Benny Safdie, Samantha Morton y Elliot Page, en un elenco coral que tiene muchos otros nombres, es la primera película filmada en su totalidad con cámaras IMAX de 70 mm (lo que potencia y garantiza su despliegue visual) y rodada en escenarios de seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia y el Sáhara Occidental.
“Fue una película difícil, pero tenía que serlo: ¡es ‘ La Odisea’!”, reconoce Nolan en una entrevista en París con la agencia AFP. “Siempre busco espacios por llenar en la cultura del cine y me sorprendió mucho comprobar que la mitología griega rara vez se había intentado llevar al cine”, explica el cineasta británico de 55 años. Como principales antecedentes figuran el “Troya”, de Wolfgang Petersen y con Brad Pitt, y “El regreso de Ulises”, dirigida por Uberto Pasolini con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, aparte de otras propuestas menores (incluso en animación para el público infantil).
Su decisión fue filmar una puesta en escena espectacular, con reminiscencias a personajes previos de sus películas, destaca AFP: como en Batman, el héroe se convierte poco a poco en un solitario tentado por la venganza y como en “Oppenheimer”, su protagonista lucha contra sus remordimientos.
“Lo que me parecía interesante era la idea de una persona que carga con la culpa de haber cambiado el mundo, y no necesariamente para mejor. El respeto a las personas y a sus derechos es lo que define la civilización, es una regla de oro que sustenta los principios de la democracia y de los derechos humanos. Cuando empezamos a olvidarla, todo se desintegra”, analiza.
“Las decisiones que toma no siempre son las correctas, lo que lo hace muy imperfecto y muy humano -aporta Damon-. Creo que por eso sigue encontrando eco hoy y lo ha encontrado desde hace 3.000 años”.
Para la elaboración del guion, Nolan usó traducción al inglés que hizo Emily Wilson del texto original, cuya característica principal es haber evitado lo pomposo de otras versiones y girar sobre modismos más contemporáneos que llegan a la pantalla (y fueron criticados por los puristas). “Quiero que la lectura no sea más difícil que la del original. No creo que esforzarse por encontrar el verbo principal en la oración sea un trabajo interesante. El poema tiene otras profundidades emocionales, psicológicas y de ambientación”, señala la escritora. Su traslado a la pantalla por parte de Nolan le posibilita jugar con recursos del cine como los relatos y los saltos temporales, tan apreciados por el realizador.
“La Odisea” llega, entonces, como un desafío creativo de un director experimentado en las batallas (“Dunkerque”, por ejemplo) que va más allá de las luchas entre enemigos exteriores y se introduce en lo que le pasa por dentro a personajes contradictorios, que padecen sus decisiones. Por ello, Nolan ofrece viaje en dos direcciones.
Referencias previas
- La filmografía de Christopher Nolan tiene títulos que son referencia al cine de este siglo. Siete de ellas (disponibles en HBO Max) son:
- “Memento” (2000): obra maestra del guion, protagonizada por Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano, sobre un hombre que perdió la memoria reciente y busca al asesino de su esposa con mensajes para sí mismo.
- “El gran truco” (2006): con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y Scarlett Johansson, sobre la competencia entre dos ilusionistas en la era Victoriana que implicó un impulso a la carrera del director.
- “Batman: El caballero de la noche” (2008): nuevamente con Bale, ahora como el Hombre Murciélago enfrentado a Joker (película póstuma de Heath Ledger).
- “El origen” (2010): un elenco coral con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Tom Hardy y Cillian Murphy, en un intrincado thriller de ciencia ficción que indaga en la manipulación de los sueños.
- “Interestelar” (2014): considerada una de las mejores y más fieles películas sobre las leyes del tiempo y de la gravedad en el espacio exterior, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain.
- “Tenet” (2020): suspenso y acción con agentes secretos que disputan un mecanismo que permite saltar en el tiempo, con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh.
- “Oppenheimer” (2023): retrato de la vida del creador de la Bomba Atómica, J. Robert Oppenheimer, ganadora de siete Oscar, con Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon y Florence Pugh.
Espacio Incaa: “Lo habrás imaginado”
Victoria Chaya Miranda es la directora de “Lo habrás imaginado”, el filme estrenado en 2019 que se verá entre hoy y el sábado a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251). El thriller sigue a Abril, una abúlica y ausente contable, cuando reaparecen su adorado tío, Ángel, y su gran amigo de la adolescencia, Guille, en vísperas de las fiestas de fin de año. Con ellos llega una investigación judicial acerca de oscuros secretos de su familia, que deberá entonces encontrarse con la inevitable confirmación de que lo personal es político. El elenco está integrado por Diana Lamas, Gustavo Pardi, Mario Pasik y Carlos Portaluppi. Además, en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753) desde las 17 habrá una “Tarde de pelis en familia”, con entrada libre y gratuita.