“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

Entonces del tráiler de “La Odisea” se discute en redes si los cascos son exactamente como los describió Homero, si están hechos como se le cantó a Nolan o si los copiaron del outfit de Batman. Y se supo -cómo no- que en algún momento los productores pidieron la asesoría de un experto en armaduras griegas y después decidieron hacer otra cosa con el vestuario, lo que enoja mucho a especialistas que esperan ver en un tanque de Hollywood la precisión histórica de un documental. Tanque de Hollywood que, de paso, está basado en un canto legendario en el que aparecen cíclopes, sirenas, monstruos y dioses/as. En síntesis: lo que narra “La Odisea” no sucedió. Suena ridículo y da vergüenza decirlo, pero en estos tiempos, lamentablemente, todo hay que aclararlo.