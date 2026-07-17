Ni calles ni semáforos: el destino secreto de la Patagonia que parece detenido en el tiempo

Un rincón forjado en ciprés y memoria ancestral

En este pueblo bautizado en honor al marino francés Jean Joseph Tortel, las calles son particulares. Aquí no son de asfalto sino de la madera milenaria de Ciprés de las Guaitecas. La historia se recorre a pie y se respira en el aroma persistente de ese material tan noble como resistente. El origen de su nombre, de hecho, se divide entre la bitácora de aquel navegante francés y la memoria ancestral de los nativos kawésqar, en cuya lengua la palabra evoca las "aguas profundas". Es que allí, donde las lenguas de deshielo y el Océano Pacífico se funden en el laberinto de los fiordos, el agua y el bosque lo dominan todo. En este rincón geográfico que desafía la urbanidad tradicional, incluso las plazas se refugian bajo techos para proteger el encuentro de los vecinos de las inclemencias del clima austral.