“Beca Michael Jacobs”: Miguel Velárdez y la épica de los migrantes en las entrañas de la Patagonia Austral

Dejar el sol persistente de Tucumán para adentrarse en la espesa nieve y el polvo de carbón de Santa Cruz no fue solo un cambio de paisaje para Miguel Velárdez; fue el inicio de una búsqueda humana profunda. En su nuevo libro, “Pisar el hielo negro”, el periodista y docente tucumano emprendió un viaje que recorre más de 1.100 kilómetros hacia el confín de la Patagonia para rescatar las historias de aquellos que habitan en un entorno gélido y lejos de sus familias.