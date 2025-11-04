Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar

Cruzando el Atlántico, hallamos rincones como Cabo Polonio en Uruguay, una costa sin rutas directas ni energía eléctrica convencional, donde dunas, faros y el océano invitan al descanso. Más al sur, en la Patagonia chilena, el pueblo de Caleta Tortel ofrece un entorno sin tránsito vehicular, perfecto para quienes buscan relajarse leyendo, escribiendo o simplemente observando sin interrupciones. Finalmente, el Parque Nacional del Valle Silencioso en la India, como su nombre lo indica, es una joya biológica donde no se oyen coches ni ruidos humanos, sino el canto de las aves y el sonido calmante del agua.