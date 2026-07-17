"No pueden ser británicas para siempre": el fuerte pedido de The Guardian para que Londres negocie por Malvinas

El columnista cuestionó por qué el Reino Unido mantiene una postura rígida con Malvinas cuando otros territorios coloniales han transitado procesos de transición. En ese sentido, sugirió que la defensa de las islas está teñida por una cuestión de identidad racial -al notar que, a diferencia de colonias como Hong Kong o Diego García, los isleños son "británicos blancos"- y por el rédito político que la guerra de 1982 le otorgó en su momento a Margaret Thatcher.