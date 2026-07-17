"No pueden ser británicas para siempre": el fuerte pedido de The Guardian para que Londres negocie por Malvinas
A raíz de los festejos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el influyente columnista Simon Jenkins calificó la postura del Reino Unido como un anacronismo y pidió usar el "sentido común geográfico" para resolver la disputa.
Resumen para apurados
- Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026, el diario The Guardian pidió a Londres negociar la soberanía de Malvinas por considerarla un anacronismo.
- El debate resurgió tras el festejo de los jugadores argentinos con una bandera alusiva. El columnista Jenkins lo comparó con Gibraltar y criticó el costo de defender las islas.
- Se plantea que el reclamo argentino persistirá y que el Reino Unido debe usar la diplomacia para resolver el conflicto y evitar que las islas sean una carga económica eterna.
La reciente victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó un resultado deportivo; reavivó una de las disputas diplomáticas más largas de la historia. La aparición de una bandera argentina con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos en el vestuario generó revuelo en la prensa internacional.
Mientras algunos medios tildaron el gesto de "provocador", el prestigioso diario británico "The Guardian" publicó una columna de Simon Jenkins que sacudió los cimientos de la política exterior británica: "Las islas no pueden ser británicas para siempre", sentenció.
El espejo de Gibraltar y el fin de la era imperial
Jenkins, reconocido analista político, inició su argumento trazando un paralelismo con hitos recientes de la diplomacia británica, como el acuerdo alcanzado con España sobre la soberanía de Gibraltar. Para el autor, la eliminación de las fronteras físicas en el "Peñón" es una señal de que las discusiones territoriales de la era imperial están llegando a su fin.
El columnista cuestionó por qué el Reino Unido mantiene una postura rígida con Malvinas cuando otros territorios coloniales han transitado procesos de transición. En ese sentido, sugirió que la defensa de las islas está teñida por una cuestión de identidad racial -al notar que, a diferencia de colonias como Hong Kong o Diego García, los isleños son "británicos blancos"- y por el rédito político que la guerra de 1982 le otorgó en su momento a Margaret Thatcher.
El "sentido común geográfico" y el peso económico
Uno de los puntos más punzantes del artículo de "The Guardian" es el argumento económico y logístico. Jenkins calificó como "ridículo" que un estado europeo deba destinar más de 60 millones de libras esterlinas anuales para defender un territorio a miles de kilómetros de distancia. "No es una cuestión histórica, es un sentido común geográfico", afirmó, al señalar que las islas están naturalmente vinculadas a su continente más cercano.
El periodista recordó que, durante la década de 1970, Londres y Buenos Aires mantenían negociaciones avanzadas para una transferencia de soberanía que incluía la integración de los isleños con el continente (acceso a hospitales y servicios). Según su visión, la guerra de 1982 fue un "error lógico" que congeló cualquier diálogo por más de 40 años, pero que no borra la realidad de que estas colonias, tarde o temprano, formarán parte de sus regiones geográficas.
Un llamado a la acción tras el Mundial
Según Jenkins, el resultado del referéndum de 2013, donde el 99,8% de los isleños votó por seguir siendo británicos, no es un argumento suficiente para bloquear el paso de la historia. "Ninguno de los territorios de la era imperial tiene el derecho eterno de permanecer como está", advirtió el columnista, al instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y al de Defensa a dejar de posponer el problema por falta de coraje político.
El autor expresó su deseo de que la polémica bandera exhibida por los jugadores argentinos en Estados Unidos no sea vista solo como una provocación, sino como un "llamado a la acción". Según el periodista del diario británico, es momento de que el Reino Unido reconozca que el reclamo argentino no desaparecerá y que la diplomacia es el único camino para evitar que Malvinas sea una carga eterna para el contribuyente británico.