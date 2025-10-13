El Cadillal: sofocaron una quema de pastizales muy cerca de una plantación de cítricos

Una quema de pastizales registrada este lunes en la entrada de El Cadillal, sobre la ruta provincial 347 (kilómetro 1313), generó alarma entre los vecinos de la zona. El fuego se inició a escasos 400 metros de una plantación de cítricos y en cercanías de un barrio en construcción, lo que motivó una rápida respuesta de los equipos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran.