El Cadillal: sofocaron una quema de pastizales muy cerca de una plantación de cítricos

Una quema de pastizales registrada este lunes en la entrada de El Cadillal, sobre la ruta provincial 347 (kilómetro 1313), generó alarma entre los vecinos de la zona. El fuego se inició a escasos 400 metros de una plantación de cítricos y en cercanías de un barrio en construcción, lo que motivó una rápida respuesta de los equipos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran.
Al lugar acudieron peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal (MPF), tras recibir un llamado anónimo que alertó sobre el siniestro. También participaron efectivos de Bomberos de Tafí Viejo y personal de la Comisaría de El Cadillal, quienes trabajaron en conjunto para controlar la situación.
Gracias a la pronta intervención, el fuego pudo ser sofocado por completo, evitando daños mayores tanto en la zona de cultivo como en el área habitacional en desarrollo.
Los expertos del ECIF realizaron en el lugar la correspondiente carpeta técnica y tomaron registro fotográfico de la escena con el fin de determinar las causas del incendio y aportar elementos a la investigación.
Desde el Ministerio Fiscal se reiteró el pedido a la ciudadanía para que denuncie este tipo de hechos, considerados ilícitos por su impacto ambiental y riesgo para las personas. Las denuncias pueden realizarse de manera inmediata al número 381 319 5131, habilitado para reportar quemas ilegales y otros delitos ambientales.