Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

Un incendio registrado la tarde del viernes generó preocupación y temor entre los vecinos del barrio Municipal de Yerba Buena. Según los primeros datos aportados por las autoridades, las llamas se habrían originado de forma intencional a partir de la quema de hojas secas o basura, lo que provocó una rápida propagación del fuego en el predio ubicado al norte de la zona. El humo comenzó a avanzar en dirección a las viviendas y obligó a que numerosas familias abandonaran sus casas ante el riesgo de intoxicación.
Los bomberos trabajaron en el lugar con apoyo de personal de Defensa Civil, del servicio de emergencias 107 y de la Guardia Urbana Municipal (GUM). Más de 80 personas recibieron asistencia debido a los efectos del humo. El episodio generó alerta en el vecindario. Tras un par de horas de labor, las autoridades confirmaron que el fuego había sido controlado y que las familias regresaban a sus hogares mientras continuaban las tareas de evaluación de daños.
La intervención oficial
Guillermo Cabeza, jefe de turno de GUM, brindó detalles: “Se produjo un incendio en un predio ubicado al norte del Barrio Municipal y tomamos intervención”. El funcionario indicó que el siniestro comenzó cerca de las 17 y que el viento tuvo un papel determinante en la magnitud del episodio, ya que favoreció la expansión del fuego en poco tiempo. Consultado sobre el tipo de material involucrado, Cabeza explicó: “Esta zona no es cañaveral. Por lo que observamos, parece que fueron hojas secas acumuladas en el predio. Tal vez alguien intentó quemarlas y, con el viento, el fuego se descontroló y se propagó rápidamente. El mayor peligro no fue la llama sino el humo, que quedó atrapado en las viviendas y la gente empezó a sentirse mal”.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Pedro Hernán Rodríguez indicó que la decisión de evacuar se tomó para poder trabajar con mayor seguridad y para prevenir riesgos a los vecinos: “Había un humo muy denso producto de la maleza verde y seca que estaba ardiendo”. En cuanto al origen del foco, aclaró que aún no existía confirmación definitiva, aunque consideró posible que haya sido provocado. “Es muy probable que haya sido intencional, como ocurre en la mayoría de los incendios registrados en Yerba Buena”, indicó.
El viento complicó el accionar del personal, sobre todo por el cambio constante en la dirección del humo. En algunos momentos el aire se desplazó hacia distintos sectores del barrio y obligó a reorganizar el trabajo sobre la marcha. “Esa variabilidad complicó bastante el trabajo y fue una de las razones por las que la extinción del fuego demandó más tiempo”, precisó.
Participaron 17 bomberos en total, quienes continuaron en el sitio hasta las 21 para asegurar que el fuego no se reactive.
Roberto Coronel, subdirector de Defensa Civil, relató cómo se desarrolló el operativo: “Nos instalamos sobre calle Fanzolato para evitar el ingreso de vehículos. La cantidad de humo en ese momento hacía peligrosa la circulación. Entendemos que muchos vecinos querían volver a sus hogares, pero no podíamos permitir el paso porque no era seguro”.
El subdirector confirmó que hubo familias afectadas: “Asistimos a siete familias. También llegó personal del 107 para atender a otras personas intoxicadas”.
Finalmente, advirtió sobre el estado del terreno donde se originó el hecho: “El predio de tres hectáreas no está alambrado y debería contar con otras medidas de seguridad para evitar situaciones como esta. La municipalidad ya fue informada y actuará según corresponda”.
Los vecinos
Estela Chavarría forma parte del grupo de familias que debió ser evacuada. Relató que el humo comenzó a filtrarse rápidamente dentro de su casa. “Las puertas estaban abiertas y el humo entró a la casa. No se veía nada. Mi esposo y mi hija me ayudaron a salir y fuimos al CAPS”, contó. Allí atendieron a la familia, afectada por la inhalación. “Sentía que me raspaba la garganta, no podía respirar bien”, recordó.
Ella y su hija de seis años recibieron oxígeno, luego les indicaron que se encontraban fuera de peligro. “Nos dijeron que estábamos bien, solo teníamos que recuperarnos con aire limpio”, señaló. En total, seis integrantes de su familia fueron trasladados, junto con dos perros y un gato. “Por suerte a los animales también los sacaron a tiempo, así que están bien”, afirmó aliviada.
La mujer comentó que escuchó versiones que indicaban que el incendio podría haberse iniciado de forma intencional. “Parece que unos nenes estaban jugando y ahí comenzó el incendio”, dijo. También mencionó que la quema de basura es habitual en el sector. “No es la primera vez que ocurre. Hay mucha basura y plástico, esta vez el fuego fue más fuerte”, lamentó.
La familia permanecía fuera de su vivienda debido a la concentración de humo que dejó el episodio. “La casa quedó con mucho humo, así que nos dijeron que la mantengamos abierta hasta que se ventile”, explicó.
Marcos, otro vecino del barrio, regresó de su trabajo apenas recibió mensajes de los vecinos. Su perro, Homero y la gata, Manchitas, se habían quedado solos y su preocupación fue inmediata. “Me enteré por el grupo de WhatsApp del barrio. Estaba en el trabajo cuando empezaron a avisar que había que evacuar. Apenas vi los mensajes sobre el humo y el fuego me vine rápido a buscar a los animales”, expresó.
“No estábamos en casa cuando todo pasó pero al llegar vimos que se llenó de cenizas. Los vecinos nos informaron de la magnitud del humo, por suerte no nos afectó”, relató Renzo Di Berto.