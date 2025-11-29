Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

La intervención oficial

Guillermo Cabeza, jefe de turno de GUM, brindó detalles: “Se produjo un incendio en un predio ubicado al norte del Barrio Municipal y tomamos intervención”. El funcionario indicó que el siniestro comenzó cerca de las 17 y que el viento tuvo un papel determinante en la magnitud del episodio, ya que favoreció la expansión del fuego en poco tiempo. Consultado sobre el tipo de material involucrado, Cabeza explicó: “Esta zona no es cañaveral. Por lo que observamos, parece que fueron hojas secas acumuladas en el predio. Tal vez alguien intentó quemarlas y, con el viento, el fuego se descontroló y se propagó rápidamente. El mayor peligro no fue la llama sino el humo, que quedó atrapado en las viviendas y la gente empezó a sentirse mal”.